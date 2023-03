Jena Malone reveló que fue abusada sexualmente mientras filmaba Los Juegos del Hambre

La actriz Jena Malone hizo una estremecedora revelación a través de sus redes sociales donde contó que fue abusada sexualmente durante el rodaje de Los Juegos del Hombre . Si bien no reveló el nombre de su agresor, aseguró que se trata de una persona de la producción.

La actriz, que interpretó a Johanna Mason, hizo su extenso desahogo a través de un posteo de Instagram, acompañada del momento en el que terminaron de film. “Estábamos filmando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a este campo para poder llorar y capturar este momento”, comenzó relatando la actriz.

“Aquel tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una ruptura complicada y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado”, relató, pese a considerar que ser parte del elenco la llenaba “de gratitud” y por las personas con las que entabló una relación de amistad más cercana y su “increíble papel”.

En el relato, Malones reconoció que trabajó “muy duro para sanar y aprender, a través de la justicia restaurativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma”.

Por eso para ella “ha sido difícil hablar sobre Los juegos del hambre y Johanna Mason”, pero a lo largo de los años, ahora está “lista para superarlo y recuperar la alegría”. “Mucho amor para ustedes, supervivientes. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar, desahogarse o abrir espacios dentro de sí mismos. Envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para que te escuchen”, se animó a publicar.

Quién es Jane Malone

La actriz estadounidense también es música y fotógrafa. Entre otros papeles destacados en su vida laboral, se destaca su personificación de Gretchen Ross en Donnie Darko, Ruby en The Neon Demon, Rocket en Sucker Punch y Johanna Mason en la franquicia cinematográfica Los juegos del hambre.

En el mundo musical, se lanzó a un proyecto musical donde primero hizo canciones bajo el nombre Jena Malone and her Bloodstains, pero con el tiempo armó el proyecto llamado The Shoe, conformado junto a su amigo y productor musical Lem Jay Ignacio.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.