Javier Martínez, el líder de Manal, está internado en grave estado

Si bien no se dio a conocer el parte médico oficial, el músico, de 78 años , habría sufrido un accidente doméstico .

"En estos momentos siento que debo comunicarme con los seguidores de mi hermano Javier. Para mí siempre: mi hermano. Para Uds., sus amigos, sus fans. Está muy grave de salud. Si no fuera así, seguro guardaría silencio. Pero dadas las circunstancias estoy haciendo pública la situación. Está internado en terapia intensiva en un centro de Alta Complejidad", escribió la hermana de Martínez en la página de Facebook del baterista.

Javier Martínez Manal

Junto a Los Gatos y Almendra, Manal fue una de las bandas pioneras del rock nacional. El trío estaba integrado por Martínez (voz y batería), Claudio Gabis (guitarra) y Alejandro Medina (bajo) y tenía claras influencias de Cream, Jimi Hendrix y Led Zeppelin.

Formados a finales de la década de los sesenta, el grupo editó dos discos: Manal (1970) y El León (1971). Porque hoy nací, Avellaneda blues, Una casa con diez pinos, No hay tiempo de más, No pibe, Avenida Rivadavia, Todo el día me pregunto y Jugo de tomate frío son los himnos más conocidos de Manal.