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Escandalosa separación que involucra a dos famosos argentinos tras seis meses: "No se lo merece"

La relación se vio afectada por los viajes y los compromisos laborales de ambos y tomaron la decisión de terminar todo tipo de vínculo.

Fin del vínculo para Colapinto y Maia Reficco.
Fin del vínculo para Colapinto y Maia Reficco.Imagen generada con IA.

Luego de todas las especulaciones sobre su vínculo amoroso generado por la poca interacción en redes sociales, la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco se habría terminado. La distancia y los pocos tiempos afectaron a los famosos.

Los detalles sobre la supuesta crisis de la pareja.
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Qué se sabe sobre la supuesta crisis de pareja de Franco Colapinto y Maia Reficco

La información la brindó Pepe Ochoa en LAM: “Estaba enganchado con ella, se puso de novio, pero no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”. Hace semanas que no se puede ver y eso repercutió directo. “Ella lo llamó y decidieron cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere”, agregó.

Esto empezó porque dejaron de tener interacción en redes sociales, como me gusta o comentarios que antes se hacían todo el tiempo. Maia festejó su cumpleaños y él no estuvo para ella, ni tampoco publicó una foto para expresar su cariño.

A esto se le suma la ausencia de Reficco en las últimas carreras del calendario de la Fórmula 1, que dio indicios. Las agendas separadas de los dos alimentaron las especulaciones y se confirmaron. Fin del amor para el deportista y la actriz argentinoestadounidense.

Cómo se conocieron Franco Colapinto y Maia Reficco

El romance entre el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y la actriz y cantante Maia Reficco comenzó a gestarse de manera muy natural a principios de 2026. El acercamiento inicial entre ambos argentinos se dio gracias a un grupo de amigos en común que comparten en el ambiente internacional. Al tener agendas que cruzan constantemente las fronteras debido a sus carreras, las primeras salidas ocurrieron en un contexto de absoluta complicidad juvenil, alejados inicialmente de los flashes mediáticos.

Los primeros rumores fuertes en Argentina se encendieron cuando se viralizó una foto de la actriz posando con el casco de automovilismo de Franco. A partir de ese guiño en las redes sociales, los encuentros privados mutaron rápidamente hacia citas públicas en Europa. El vínculo avanzó tanto que la artista decidió radicarse en Madrid para estar mucho más cerca de él, consolidando lo que empezó como un interés de verano en una relación formal.

La confirmación total ante el público argentino e internacional se dio cuando la pareja se mostró unida en el paddock de la Fórmula 1, caminando de la mano y compartiendo mates en el Gran Premio de Miami. Desde entonces, Reficco se convirtió en un pilar fundamental en los boxes del corredor oriundo de Pilar, expresando públicamente el profundo orgullo que siente al acompañarlo a hacer lo que ama.

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