Ivana Nadal se sumó a la moda de las microbikinis taparrabos más usadas para la playa en verano

Ambas piezas de color celeste con un estampado que incluyó algunos detalles en rosa. Además, le sumó unos anteojos de sol con marcos blancos que completaron su look con el que disfrutó una tarde bajo el sol y a orillas del mar.

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar. La publicación de Ivana Nadal se inundó de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron su look y la felicitaron por el lugar en donde eligió sacarse las fotos. La influencer continúa compartiendo momentos de su vida en México, evidenciando que, aunque lejos de Argentina, su conexión con los fans es más fuerte que nunca.

Desde la playa, Hailey Bieber sorprendió con una microbikini que destacó por su color ideal para el calor

Hailey Bieber se sumó a la moda de posar con una microbikini y un sombrero. La cantante sorprendió a sus seguidores en Instagram al lucir un traje de baño en un tono rojo vibrante que refleja su estilo. En esta ocasión, eligió el escenario de la playa para presentar un look que fusiona el glamour con el mejor vestuario para disfrutar el verano, demostrando por qué es una de las personalidades más seguidas a nivel global.

En su más reciente publicación en Instagram, la cantante se mostró vistiendo un traje de baño de dos piezas, destacándose por su diseño minimalista y color rojo pasión.

El conjunto, caracterizado por un corpiño de corte triangular y una bombacha colaless con tiras de ajuste en la cadera, resalta por su simplicidad y elegancia, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Para complementar su outfit le sumó accesorios cuidadosamente seleccionados, como unos lentes de sol de estilo retro y un sombrero de mimbre, lo cual potenció su estilo a su look playero.

La publicación de Hailey Bieber en las redes sociales no tardó en generar una oleada de reacciones positivas, acumulando miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores. Estos elogiaron su elección de vestuario y la naturalidad con la que lleva las últimas tendencias. Esta aparición reafirma no solo su estatus como influencer de moda, sino también su habilidad para inspirar y marcar pauta en el estilo veraniego, demostrando una vez más que su influencia trasciende las pasarelas para convertirse en un referente de estilo para millones de personas en todo el mundo.

