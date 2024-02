Mery del Cerro se lució con el color de moda de microbikini y un modelo que es tendencia para el verano

El sombrero es el mejor aliado para este look.

Mery del Cerro lució una microbikini de un solo hombro y marcó tendencia . La modelo sorprendió con un conjunto que combinó con una capelina. Con este look llamó la atención al introducir un outfit novedoso en la escena de la moda playera. La influencer, conocida por sus elecciones de moda vanguardistas, también le sumó un llamativo sombrero de mimbre marrón , uno de los accesorios más elegidos por las famosas esta temporada.

Mery del Cerro microbikini negra Instagram

Para completar su apuesta de playa, Mery del Cerro optó por un maquillaje intenso, con sombras en tonos rosados, delineado cat eye en negro, y labial mate rosa, junto con un sombrero de mimbre XXL.

Sus fans reaccionaron dejando miles de “me gusta” y comentarios, elogiando su look y su apuesta, la cual marcó tendencia y confirmó su lugar dentro del mundo de la moda.

La China Suárez disfrutó de sus vacaciones y volvió a lucirse con una microbikini total black

Eugenia "La China" Suárez volvió a marcar tendencia con su elección de microbikini y llamó la atención del universo de la moda. Con la intención de enfrentar el calor veraniego, lució un traje de baño muy elegido por las famosas en la temporada. En esta oportunidad, la destacada modelo y actriz optó por un diseño que combina a la perfección elegancia y audacia, convirtiéndose en el centro de todas las miradas.

Para disfrutar de una tarde soleada, la influencer seleccionó una de color negro, un must-have en cualquier armario veraniego que apuesta por una prenda que nunca pasa de moda. Lo que distingue a este traje de baño es su detalle único: una argolla metalizada ubicada en el escote, agregando un toque de glamour y originalidad a su conjunto. Este elemento no solo realza el diseño sino que también aporta un carácter distintivo al look, al que además le agregó un collar que le sumó aún más elegancia.

China Suarez micorbikini Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de "me gusta" y comentarios positivos que inundaron su publicación. Los seguidores de la China Suárez no tardaron en expresar su admiración por el estilo innovador y la capacidad de la modelo para marcar tendencia. Su participación activa en diversas producciones fotográficas a principios de año y su constante interacción con sus fans afirman su posición como una referente indiscutida en el ámbito de la moda.