Ivana Nadal apostó por la moda de las microbikinis combinada y posó en la playa aprovechando el calor

Como es habitual, su publicación reunió miles de "me gusta" y marcó tendencia.

El traje de baño que eligió contó con un diseño contemporáneo, con un corpiño tipo triángulo en rosa viejo, y una bombacha colaless en verde musgo , detallada con argollas metálicas diminutas y tiras ajustables. Este mix de colores no solo resalta por su combinación sino también por la simplicidad y elegancia que aportan sus detalles, lo que lo convierte en una muy buena opción para usar en días calurosos de verano.

Además, la influencer le sumó un par de gafas de sol Prada en total black, que realzaron su outfit. Su apuesta por la naturalidad se refleja también en su elección de no usar maquillaje y mostrarse con el pelo suelto y húmedo. Así, expresó una sensación de frescura y autenticidad post chapuzón.

"Que orgullo experimentar los frutos de ser mi mejor versión. Que inmensidad puedo sentir, al ver todo lo q voy creando a partir de actuar con coherencia, de ser auténtica.. de ir dejando atrás todo lo que ya pasó, lo que ya fui, lo que ya no me representa", escribió la modelo en la publicación en su cuenta de Instagram. Además, agregó: "Que hermoso permitirme cambiar cuantas veces quiera, logrando moldear esta experiencia llamada vida. Que maravilla SER Gracias Ivanita por animarte a tanto, todo el tiempo".

De esta manera, fue fiel a su estilo, no sólo en la moda, sino también en la mirada que suele promover desde sus redes sociales. Sus seguidores reaccionaron dejando miles de "me gusta" y cientos de comentarios, elogiando sus palabras y su estilo.

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, se lució con una microbikini bicolor al borde de la pileta

Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, capturó la atención en las redes sociales al compartir una imagen luciendo una microbikini multicolor durante sus vacaciones en Marbella. La influencer, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, eligió un look que expresó todo su estilo y audacia. Además, sumó algunas fotos en las que se destacó la playa de fondo, como así también otros momentos de su tarde de vacaciones.

La microbikini seleccionada por la influencer presentó un corpiño de molde triangular con un detalle de tiras cruzadas en amarillo flúo y blanco, mientras que la parte inferior, una bombacha de corte ultra cavado, complementa a la perfección el conjunto. De esta manera, se sumó a la moda de vestir colores neón, un estilo que marca tendencia y que predomina en los outfits de las famosas que eligen este diseño para sus tardes de playa.

La publicación de Agustina Gandolfo en Instagram rápidamente se llenó de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron su look. Sus fans nuevamente dejaron sus reacciones ante uno de sus posteos, como suele suceder cada vez que actualiza su perfil. La influencer impuso su estilo y marcó tendencia con su look, indicando cuál será la moda para la próxima temporada.