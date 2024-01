La modelo compartió en su cuenta de Instagram su look para ir a la playa. Para esta tarde soleada eligió una microbikini lila que volvió a ser tendencia en este inicio del 2024. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless muy diminuta .

Ivana Nadal completó su look llevando el pelo suelto con ondas naturales, con un piercing en su nariz y con poco maquillaje. Además, le sumó unos anteojos de sol con marco en color lila que se encuentra entre las máximas tendencias de la temporada. La modelo se mostró relajada y con un outfit canchero, ideal para pasear por la playa. Sus seguidores dejaron miles de comentarios y "me gusta" elogiando su decisión y su look.

Las hermanas sean unidas: Vanina y Silvina Escudero posaron en microbikini marcando la moda del verano

Las hermanas Silvina y Vanina Escudero se mostraron con microbikinis que marcaron tendencia. Lucieron unos trajes de baño muy originales y los accesorios más usados de la temporada. Las hermanas viajaron a Punta del Este luego de una intervención quirúrgica que atravesó Silvina.

Vanina posó con una microbikini a rayas blanca y celeste con un sombrero de ala ancha beige con detalles marrones. El conjunto contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless con tiras regulables en los costados de la cadera que ató en forma de moño. Para completar su look le sumó uno de los accesorios favoritos de las famosas, unas gafas de sol.

Por el lado de Silvina, la modelo optó por una microbikini con un diseño similar pero en color rosa, volviendo a traer a la temporada uno de los colores más usados el año pasado. La única diferencia fue que eligió una bombacha ultracavada, una de las características de su estilo. También, le sumó un sombrero de ala no tan ancha beige con detalles negros y unos anteojos de sol.

El posteo con las fotos de ambas sumó miles de “me gusta” y comentarios, dejando en claro sus habilidades para marcar tendencia. Luego del mal momento que atravesó Silvina Escudero, se refugió en su familia para recuperarse y volver a encarar el año llena de tareas laborales.