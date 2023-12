Isabel de Gran Hermano sorprendió con una fuerte revelación: "Me calentás..."

En diálogo con Agostina y Rosina en la cocina, Isabel lanzó sin contexto alguno: " Me parece que voy a encarar para el lado de las mujeres . Hay alguien que me gusta, primera vez en mi vida . Sabrina no es, es como una hija. Rosina, Denisse y Furia tampoco ". De esta manera, descartó a varias de las hermanitas del reality show.

Ingresando en detalles sobre su vida privada, la sommelier de 65 años confesó: "Yo nunca estuve con una mujer, pero siempre tenés la fantasía, estaría bueno. Yo quiero estar una vez en mi vida, no me quiero ir de este mundo sin estarlo". Tras estas palabras, Rosina aseguró que sabía quién era, señaló a Agostina e Isabel lo confirmó.

Agostina Spinelli e Isabel De Negri Gran Hermano 2023 Agostina no pudo ocultar su sorpresa tras escuchar a Isabel. Telefe

Ante esto, la policía bonaerense no pudo contenerse: "¿Yo? Ay me muero de vergüenza. Me pongo colorada". Si bien se fue corriendo al cuarto segundos después, Isabel le dijo algo más antes de que se fuera. "Hasta me caliento... Y hacía mucho que no me calentaba, guarda", señaló.

Embed - Isabel le confesó a Agostina que le gusta: "Hasta me calentás" - Gran Hermano 2023

Lucía se cansó del maltrato de Juliana y la cruzó: "Cerrá el..."

La participante de Gran Hermano 2023 Lucía Maidana cruzó a Juliana "Furia" Scaglione luego de tratar de "burra" a Sabrina Cortez, evidenciando de qué lado se encuentra en la pelea entre ellas dos.