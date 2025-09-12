La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante tras los rumores de romance con Evangelina Anderson

El futbolista y su pareja se mostraron juntos en una obra de teatro. Mientras que la modelo fue vista en un shopping con otro jugador.

La decisión que tomaron Leandro Paredes y Camila Galante en medio del escándalo

En medio del escándalo sobre la supuesta infidelidad con Evangelina Anderson , el futbolista de Boca, Leandro Paredes , se mostró en público con su pareja Camila Galante y fue a ver a Nicolás Vázquez en su obra Rocky y habló en el escenario.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

El jugador de la Selección asistió a la obra que se desarrolla en plena calle Corrientes, la más exitosa de la actualidad. “Gracias por tu cariño y generosidad. Una vez más viniste a vernos a un espectáculo, y encima viniste en familia. Tenía muchas ganas de que veas Rocky. Sos un campeón, un crack. Te quiero y admiro” , expresó Vázquez.

Su manera de contrarrestar los dichos de los programas de televisión, que indicaron que fue infiel, es mostrarse con la modelo. A diferencia de los comunicados que suelen publicar para dejar atrás las teorías.

El director de APTRA, Luis Ventura, indico que esta decisión es un manejo mediático: “Ellos no tienen ese movimiento y cuando te entrás a golpear, empezás a tomar previsiones para que no les vuelva a ocurrir, pero cuando tomás esas correcciones ya es inevitable… Se tiene que cuidar e ir con su familia al teatro”.

En medio de los supuestos rumores que surgieron en torno a Evangelina Anderson y, el campeón del mundo Leandro Paredes , su esposa Camila Galante reapareció en redes sociales por primera vez . ¿Qué dijo al respecto?

El sitio PrimiciasYa fue quien reveló que el nuevo amor de la exmodelo sería Leandro Paredes, el jugador de la Selección argentina, que está en pareja con Camila Galante, con quien tiene 3 hijos.

Anderson finalizó recientemente su matrimonio con el exDT de River, Martín Demichellis, después de 18 años de relación y tres hijos.

Leandro Paredes posteo 11-9-25 Captura posteo de redes sociales.

En paralelo, la esposa de Paredes, se pronunció al respecto de este rumor, primero comentó un posteo de Paredes que subió a su Instagram, con varios emojis de caritas de corazón y un corazón rojo.

Mientras que el campeón del mundo le dedicó una historia, junto a su hijo Lautaro, que Galante compartió y le añadió la frase "Ayyyy me desmayo de amor".

En medio de los rumores, Anderson no habló y el mediocampista volvió de Ecuador e inmediatamente se reincorporó al plantel de Boca que se prepara visitar el próximo domingo a Rosario Central.