El contundente gesto de Tiago PZK y Luck Ra que expuso el final de su amistad por la Joaqui El escándalo entre los tres cantantes sigue sumando capítulos a la trama con la inclusión de reproches personales. Agregar C5N en









La separación de la famosa pareja sigue dando que hablar en el entorno de ambos. Redes sociales

A dos meses de la separación de La Joaqui y Luck Ra, un gesto en redes sociales terminó dejando a la vista el quiebre de la amistad entre el cantante cordobés y Tiago PZK. Ambos artistas, que durante años mostraron una relación cercana, dejaron de seguirse en Instagram, un detalle que confirmó públicamente el distanciamiento entre ellos.

El conflicto escaló luego de que La Joaqui asegurara en Luzu que todos los hombres con los que había estado le habían sido infieles. Esa declaración generó una fuerte reacción de Luck Ra, que publicó un fuerte descargo en sus redes negando haber engañado a la cantante durante la relación. Pero el cordobés fue más allá y sacó al a luz algo que encendió aún más la polémica. En su historia, afirmó que La Joaqui estaría actualmente en pareja con Tiago PZK, a quien definió directamente como un "ex gran amigo".

Redes sociales Esa frase puso el foco de inmediato en el vínculo entre los dos músicos, que hasta ese momento habían mostrado una amistad sólida dentro de la escena urbana argentina. El gesto de dejar de seguirse en Instagram terminó de confirmar que la relación entre ambos artistas quedó completamente rota a raíz de este escándalo, que arrancó como una disputa personal entre exparejas y terminó salpicando también la amistad entre dos de los referentes más populares del género urbano.

Redes sociales El consejo de Moria Casán a La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK En medio de la polémica, Moria Casán se sumó al debate mediático y les dedicó un filoso consejo a los tres artistas del escándalo. En La Mañana con Moria, la diva primero puso en contexto la situación: "Parece que La Joaqui y este chico nuevo (Tiago) eran amigos desde antes", dejando entrever que el vínculo entre la cantante de RKT y Tiago era previo a su relación con Luck Ra y que, tras la ruptura, se habría intensificado.

Con su característica mirada picante, lanzó una recomendación directa a los tres artistas: "Hay tantos millones de personas y se vienen a agarrar siempre entre los mismos. Amplíen el abanico. Open mind. Abran las piernas y abran el abanico de gente". La frase generó una respuesta inmediata de María Fernanda Callejón, que agregó "Me parece que abren más las piernas que el abanico".

Redes sociales Más allá del consejo, Moria también analizó el trasfondo económico detrás de todo el escándalo mediático que rodea a los tres cantantes. Según explicó, la exposición pública de la separación y sus derivaciones responde en gran parte a intereses comerciales: "Siguen especulando y con las redes, porque tienen una cantidad de fandom y de seguidores, y esto hace billete. No pueden soltar el billete que producen estas historias de amor", concluyó la diva.