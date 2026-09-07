La picante foto de La Joaqui con Luck Ra y Tiago PZK que generó escándalo: ¿hubo Icardiada?

Filtraciones del pasado y reproches cruzados reavivan la polémica por lealtades quebradas en la escena de la música urbana.

La reciente viralización de una foto del pasado reavivó de forma explosiva el escándalo amoroso en la escena urbana, desatando un intenso debate digital en torno a una supuesta "Icardiada" tras el blanqueo del vínculo entre La Joaqui , referente de RKT, y el intérprete de Nos comimos, Tiago PZK .

Es un famoso cantante, tuvo paso por un reality muy conocido y ahora fue arrestado tras una grave acusación

La imagen compartida por el periodista Pepe Ochoa desde la cuenta de El Ejército de LAM expone a La Joaqui junto a su ex novio Luck Ra y a Tiago PZK durante sus épocas en La Voz, dinamitando las redes sociales con comentarios divididos que cuestionan la lealtad dentro de la industria musical.

Mientras un sector de los usuarios defendió firmemente a la cantante calificando el acercamiento como una jugada justificada, otros se solidarizaron con el músico cordobés al considerar que sufrió una traición directa por parte de su propio círculo íntimo de amistades.

El revuelo escaló a tal punto que las críticas de los fanáticos también apuntaron incansablemente contra Tuli Acosta , a quien inicialmente se había señalado en los portales de espectáculos como la supuesta tercera en discordia responsable del quiebre sentimental con Luck Ra.

Este nuevo foco de conflicto se alimenta de las declaraciones cruzadas y de los testimonios de figuras del espectáculo, dejando en evidencia que los códigos de camaradería en la música urbana quedaron bajo la lupa en medio de reproches públicos y alianzas virtuales.

La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK en La Voz Argentina.

Los detalles del fin de semana a solas entre La Joaqui y Tiago PZK

La conductora Yanina Latorre destapó en su programa que los artistas habrían disfrutado de una escapada romántica secreta en Rancho Contento, una exclusiva casa boutique de campo ubicada en la localidad bonaerense de Cañuelas, buscando eludir las cámaras y los radares de la prensa.

La periodista precisó que ambos compartieron el refugio campestre durante un fin de semana entero, implementando una estrategia de perfil sumamente bajo que consistió en subir contenidos individuales desde el mismo entorno sin develar jamás una toma en compañía del otro.

La versión periodística se anuda a otros indicios previos que ya circulaban con fuerza en los medios, tales como una supuesta salida recreativa al Ecoparque donde la presunta pareja habría estado acompañada de cerca por las hijas de la cantante de RKT.

Por su parte, el propio Luck Ra intentó frenar la ola de hate en su contra mediante un comunicado donde lanzó un dardo envenenado, remarcando públicamente que su expareja ya se encontraba en pareja desde hacía un tiempo con "un ex amigo mío" muy cercano.

La respuesta de La Joaqui no tardó en llegar para despejar las sospechas de infidelidad, aclarando enérgicamente que su vínculo afectivo con Tiago se gestó tras haber finalizado su noviazgo previo y sentenciando: "Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado".