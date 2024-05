Insólito: Zoe se peleó con la producción de Gran Hermano 2023 por una increíble razón

"Le estoy pidiendo por favor que no me filme, que no quiero que me filme y me filma a propósito", continuó la pequeña integrante de Gran Hermano 2023. Esto también generó mucha ternura en los televidentes, ya que si bien Bogach es conocida por no jugar y no realizar mucho en la casa, también provoca cariño en la gente de afuera y dentro de la casa.

Para finalizar, Zoe confirmó por qué estaba tan molesta con la situación: "Cuando quiero que me filme, no me filma. Qué hija de mil...". Con todo esto, la participante de Gran Hermano 2023 apuntó contra la producción por no dejarla mostrar lo que ella quiere de sí, algo que podría explicar por qué se habla tan poco de ella.

Gran Hermano 2023: las encuestas que anticipan quién será eliminado

Gran Hermano 2023 tendrá el domingo 5 de mayo su vigésima gala de eliminación, generándose mucha tensión tras la revelación de la estrategia de los "Bros" y dejando dos claros apuntados como favoritos para dejar la casa.