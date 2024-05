Gritos y enojo en Gran Hermano: la fuerte pelea de Furia y Emmanuel contra Los Bros

Esta nueva edición de Gran Hermano se ha caracterizado generalmente en los fuertes enfrentamientos entre los participantes. Y lejos de calmarse las aguas luego de cinco meses juntos, la tregua entre los hermanitos parece no llegar.

El enfrentamiento ocurrió porque la actriz de doble riesgo increpó al grupo de tres participantes por el complot que armaron durante una cena que les regaló el dueño de la casa y fue vista por el resto de los participantes. Juliana no dudó increpar y dejar expuesto el juego de Nicolás dentro de la casa que terminó con gritos e insultos frente a todos sus compañeros.

Los participantes tuvieron que estar encerrados por un tiempo en la habitación, dado que la producción estaba retirando algunos objetos de la cocina y allí, Furia aprovechó para encarar a los “Bro”: “Cada vez que ganaron el liderazgo, era la casa de ustedes. Hacen lo que se les canta. El papel de Bro se lo van a meter en el medio del ort…”.

“Vos sos un falso y más no te voy a decir”, le gritó a Grosman mientras Emma coincidió con ella y lo acusó de “falso de mier...”. Sin quedarse callado, el hermanito, uno de los más jóvenes de la casa, negó rotundamente sus acusaciones y pidió explicaciones.

La fuerte pelea de Furia y Emmanuel contra Bautista y Nicolás

En el instante que Furia Scaglione y Emmanuel Vich apuntaban contra Nicolás Grosman, quien fue uno de los que más opinó durante la cena junto con Bautista y Martín Ku, el uruguayo saltó en defensa de su amigo, mientras que el Chino optó por el silencio al igual que Florencia y Federico “Manzana”, quienes también estaban presenciando la discusión.

“¿Por qué lo votan siempre a Emma? A ver, decímelo. ¿Por qué lo votan? ¿Por qué es lo más regalado que hay? ‘Lo votamos siempre a Emma y lo votamos a Emma’”, defendió Furia a su amigo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1786513414744920315&partner=&hide_thread=false FUERTE CRUCE DE FURIA Y EMMANUEL CONTRA LOS BROS

¿De qué lado estás?#GranHermano pic.twitter.com/OQzDYqatDD — TRONK (@TronkOficial) May 3, 2024

Ante esto, Bautista volvió a la carga y se refirió a terminar la sociedad con Furia y Emmanuel: “¿Quién se pasa la tregua por el ort...? ¿Qué querés que haga con un chabón que en la cara me dice que quiere hacer algo y después va por atrás y me vota? ¿Tengo que decir: ‘Emma, te quiero mucho?’. ¿Qué tengo que hacer con vos? ¿Te digo careta, te digo mentiroso?”.

Al mismo momento, Furia no dejó pasar la unión que tuvieron los Bro con Constanza “Coti” Romero. “Es lo mismo que hicieron con lo de Constanza. Le chuparon el cul... a una mina nueva, sea quién sea, y nosotros estamos acá y no nos cuidan. Y nosotros a ustedes sí, bolu... Esa es la calentura, forr... de mierd... ¡Hijos de re mil put...! Nosotros somos sus hermanos, no esa conchu... de mier... que vino”.

Quiénes fueron los nominados de Gran Hermano 2023 tras la alianza de la casa

Este domingo se dará una nueva gala de eliminación en una placa que será con votos negativos por parte de los televidentes.

Tras la sanción al líder, Bautista, la placa finalmente dejó a Federico "Manzana", Martín "El Chino", Florencia, Nicolás, Mauro y Darío, que fue fulminado por el uruguayo, al borde de la eliminación.