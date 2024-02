Inminente eliminación en Gran Hermano 2023 que cambiará la casa para siempre

¿FURIA ENOJADA CON LA PRODUCCIÓN? Durante la tarde mencionó que desde el confesionario le decían que se calmara y tenga cuidado con lo que dice "Y NO ME DIGAN QUE ME CALLE, HARTA, HARTA LOCO, #HARTA . CATALINA VOLVÉ BOLUDA, VOLVÉ CATA" #GranHermano pic.twitter.com/g7cnIPNrih

Sin embargo, plena transmisión en vivo una actitud de Furia sorprendió a todos los presentes, de un momento a otro interrumpió a Santiago del Moro mientras hablaba y le gritó "obvio, háganlo mierda, háganlo mierda o sino me voy yo, corta, me voy yo”.

La participante se refería a Federico, el cantante de RKT que quedó nominado. Eso no es todo, sino que también atacó a la producción por unos comentarios que le habría dicho Gran Hermano en el confesionario: "No me digan que me calle".