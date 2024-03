Inminente abandono de una importante participante de Gran Hermano: "No aguanto"

Agostina Spinelli Gran Hermano 2023 Captura Telefe

"Vos tenés la posibilidad de elegir si seguís acá y la verdad es que ya estoy cansada. No quiero estar más encerrada. Yo tengo ganas de irme a mi casa, boluda. Yo creo que me afectó que llegue gente a que seamos menos. Es como que somos un montón otra vez. No se termina nunca. Y dio 'ya está, dale, no tengo más ganas'”.

Y agregó: “Hace dos noches que no duermo bien. No tengo más ganas de estar acá, ya estoy cansada. Me quiero ir. Le quiero decir a la gente que el domingo me saque, no quiero estar más acá. Y ya son casi tres meses boluda, es un montón. Yo no aguantaría seis ni loca".

Telefe alertó sobre una estafa a través de Gran Hermano 2023 a los televidentes

El éxito de Gran Hermano 2023 en la pantalla de Telefe motivó que el público del reality sean víctimas de una estafa para formar parte del juego desde las tribunas.

Telefe advirtió sobre una estafa para participar de GH Redes Sociales

El canal de Martínez emitió un comunicado donde denunció "la existencia de inescrupulosas personas que, haciéndose pasar por "supuestos" productores o "empleados de la compañía", buscan estafar al público y los televidentes ofreciéndoles espacio en la tribuna de Gran Hermano y/o trabajo en la producción a cambio de dinero".

La señal reiteró que "el ACCESO a la tribuna del programa es GRATUITO", a la vez que remarcó que se ingresa exclusivamente a través del sitio mitelefe.com. Además, recordó que no se realizan contrataciones a través de terceros o intermediarios.