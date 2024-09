Se filtró una foto de Pampita en la que confirma la separación de Roberto García Moritán

La pareja comenzó su relación en agosto del 2019 y desde entonces no volvieron a separarse. En el medio de estos cinco años no solo se casaron, sino que tuvieron a Anna, la última niña. Pero hace algunas semanas se instaló el rumor de la separación.

Pampita sin anillo Captura de pantalla

La periodista Yanina Latorre dio detalles sobre las supuestas infidelidades del político hacia la modelo. “En 2022 tuvo una amante. No voy a decir los nombres de estas personas porque me gustaría saber, yo no hablé con ninguna de ellas, lo tengo chequeado, por otro lado, y no quiero meter a nadie... En el año 2023, una periodista conocida. Y en el 2024, alguien que trabaja en su Ministerio, es directora general de Desarrollo en su Ministerio. De ella tengo fotos y todo”, reveló en LAM.

Hace algunos días agregó: “Hoy le entró una denuncia nueva por lavado de dinero. Me acaba de llegar, entró hoy. Porque él en su campaña alquiló la excasa de Maradona, y la usó para su campaña. Una casa de un valor de alrededor de un millón de dólares, y con la persona que negoció el valor del alquiler para la campaña de esa casa fue de un peso. Por eso se supone que hay algo raro, que lo podría haber pagado en negro”.

Pero la última noticia tiene que ver una serie de historias que publicó Pampita en su cuenta de Instagram en la que se la puede ver por primera vez sin anillo de compromiso. De esta manera, confirmaría la versión de la ruptura. En redes sociales se rumorea que este domingo hablará en el programa de Susana Giménez y contará todo lo sucedido.

Pampita Redes sociales

¿Qué dijo Pampita sobre un comentario contra Roberto García Moritán?

Pampita Ardohain desmintió haber dado un like a un comentario en contra Roberto García Moritán, quien reconoció públicamente que su matrimonio atraviesa una crisis en medio de los rumores de separación y de una tercera en discordia.

La reacción de la modelo en su cuenta de Instagram a un comentario que atacaba al funcionario porteño fue captada por los medios, aunque ella lo negó: "Mucha mina para tan poco hombre", escribió el usuario de redes sociales y ella puso "me gusta".

Cuando empezó a circular la captura de pantalla de su respuesta, la modelo se encargó de aclarar: "No puse ningún like".