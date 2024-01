La filosa revelación de Moria Casán sobre Susana Giménez: "Me pagaba muy buena plata"

"La One" contó que no saludó a la diva de los teléfonos por su cumpleaños número 80 y le dedicó varias chicanas. "Cuando yo estaba presa, la que llamaba era Legrand; Susana nunca", sostuvo.

Susana Giménez cumplió 80 años este lunes 29 de enero y lo festejó con una megafiesta en Punta del Este a la que no fue Moria Casán. Más allá de sus compromisos laborales, "La One" admitió que ni siquiera la llamó para saludarla e hizo una filosa revelación sobre la diva de los teléfonos.

"No la saludé a Susana porque no nos hablamos por teléfono nunca. La última vez que estuve con ella fue hace más de seis años", contó Moria durante una entrevista que le brindó este lunes a LAM en el marco de la gran final del Bailando 2023, donde se desempeñó como jurado.

"Ella tampoco me invitó a su casamiento; una vez sola me invitó a pasar fin de año en la casa. No nos llamamos nunca. Cuando yo estuve presa, la que más llamó y lloraba era (Mirtha) Legrand. Me llamó todos los días y le agradezco. Pero Susana, nunca", agregó.

Moria aclaró que su relación con Susana está en el imaginario colectivo por los trabajos que hicieron juntas, pero es algo que "quedó anclado en esa época". "Es una mujer que le tengo cariño, pero no nos tratamos. Yo soy picante con el ida y vuelta y a ella no le gusta", explicó.

moria casan susana gimenez Moria Casán contó que no ve a Susana Giménez "hace más de seis años". Redes sociales

Incluso, "La One" reveló un dato picante sobre las extensas entrevistas que la diva le hizo más de una vez en su famoso living. "Cada vez que me llamaba para el programa de ella, iba, y muchas veces me ha pagado muy buena plata. Eso era billete dólar fuerte", expresó.

Consultada por Ángel De Brito, consideró que cumplir 80 años debe ser "un golpe muy duro de sobrellevar" para Susana. "Me da lástima que se despida en un hotel de su carrera, y en Uruguay. Cualquiera. Está todo bien, pero este país le dio todo. Despedite en la calle Corrientes, mamita", concluyó.

Susana Giménez vuelve a la televisión con una entrevista exclusiva con Javier Milei

Este lunes se confirmó que Susana Giménez volverá a la televisión argentina tras años de ausencia. No será con su tradicional programa de juegos sino con una entrevista exclusiva con el presidente Javier Milei.

La entrevista se grabará el próximo domingo en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se emitirá el lunes 5 de febrero a las 21.45 horas, antes de Gran Hermano.

Según trascendió, durante la entrevista solo habrá algunos asesores presidenciales y un equipo reducido de producción, incluida la gente de maquillaje. La nota estará producida por la productora 22, de Luis y Bernarda Cella, hijos de Luis Cella, el histórico productor de Susana Giménez.