9 de julio de 2026 Inicio
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Poca gente se acercó a la Plaza de Mayo para la celebración por el Día de la Independencia

Pese al armado de un vallado especial para poder visualizar la tradicional caminata del presidente Javier Milei, junto al gabinete nacional, para participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, es escasa la concurrencia de la ciudadanía en las calles porteñas.

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La Plaza de Mayo estuvo prácticamente vacía. 

En el marco del feriado patrio, poca gente asistió este jueves a la Plaza de Mayo para la celebración por el Día de la Independencia, que este 9 de julio se celebra en todo el país. En medio de un fuerte operativo de seguridad y, pese al armado de un vallado especial para poder visualizar la tradicional caminata del presidente Javier Milei, junto al gabinete nacional, para participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, fue escasa la concurrencia de la ciudadanía en las calles porteñas.

Se viene un fin de semana largo nublado.
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Si bien no hubo una convocatoria a un acto formal, es común que la gente se vuelque a la icónica plaza para formar parte de los festejos, hecho que este año no ocurrió y se repitió desde que la administración libertaria llegó a la presidencia en diciembre de 2023.

En diálogo con la periodista de C5N Mariela López Brown, algunas de las personas presentes manifestaron sus sensaciones en la fecha patria nacional. "Vine a ver toda la ocasión para celebrar en un día importante", señaló un joven en un primer momento. Mientras que una señora aseguró estar "feliz" esperando al Presidente "en un dia muy lindo y por suerte no hace mucho frío".

Por su parte, otra de las personas presentes explicó que estaba paseando por la zona y se acercó "para ver el movimiento" del tradicional caminata. Un hombre, oriundo de Córdoba, sentado en medio de la Plaza de Mayo aseguró a la periodista de C5N que "de casualidad estábamos por acá y bueno, nos acercamos a ver el acto".

Javier Milei: "Este momento histórico se asemeja a una especie de segunda independencia"

Desde la Casa Histórica de Tucumán, el Presidente encabezó la vigilia por los 210 años de la Independencia. Ratificó la agenda de reformas que impulsará en el Congreso y anunció: "Estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno".

En un discurso que aprovechó para relanzar su gobierno y ratificar la agenda de reformas que impulsará en el Congreso, Milei sostuvo que la Argentina atraviesa "una posibilidad histórica" y pidió el respaldo de los gobernadores para profundizar el rumbo iniciado por su administración. "Contamos con su apoyo para enfrentar este punto de inflexión hacia el rumbo que queremos", expresó.

En uno de los pasajes más políticos de su mensaje, el Presidente aseguró que, gracias a las iniciativas del oficialismo, el país atraviesa "una especie de segunda independencia". Según explicó, "el sistema colonial le falló a las provincias del Virreinato del Río de la Plata" al imponer "un modelo económico restrictivo y depredatorio" que condicionó el desarrollo del interior, así como, en la actualidad, "durante demasiado tiempo el Estado le falló a las provincias".

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