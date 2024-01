LICHA: ¿Vos me diste un beso de las buenas noches ayer?



FURIA: Se llama el beso de la muerte, igual un poco de mi fue un beso pero como dijiste que no gustabas de mi, dije 'no para'.



LICHA: Yo no dije que no gustaba de vos, dije que tenía novia.#GranHermano pic.twitter.com/5pj7nH0Aoh