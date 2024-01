Santiago del Moro introdujo el tema y le preguntó si era cierto que se iba a ir de la casa a un mes del comienzo y ella asintió. “Es así. Los motivos lo saben todos, lo sabés vos, lo sabe Gran Hermano, y cada vez que hablo del tema me emociono. Yo sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos”, indicó.

Gran Hermano Carla Chula Redes sociales

Sus razones fueron las que ya expuso en otra ocasión: “Pensé que estar acá iban a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar, vacaciones mentales de tanta demanda que es tener cuatro hijos, y que la iba a pasar bomba acá, que no iba a extrañar tanto”.

“Como está casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Si no soy feliz, no puedo brillar acá; entonces no tiene sentido”, indicó y se confirmó que se irá el lunes, ese mismo día ingresará el reemplazo.

Se formó la primera pareja de Gran Hermano: de quiénes se trata

La casa de Gran Hermano tiene definidos a sus referentes y hay un grupo que no se involucra en las peleas ni en los grupos. Dos de ellos son Bautista y Denisse, quienes decidieron iniciar una relación y lograron darse el primer beso debajo de las sábanas luego del consentimiento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fafitostarr/status/1745356003644707062?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1745356003644707062%7Ctwgr%5E8c9b2d0b34a32845b695fff88bb011ef03514f1c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20noneditable20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D17050572497338265&partner=&hide_thread=false Ya tenemos el primer beso de la casa. Bauti y Denisse.#GranHermano pic.twitter.com/tFfoUa3Fq3 — Fafitostar (@fafitostarr) January 11, 2024

Aunque en primer lugar no quisieron asumir su conexión y la chubutense había admitido tener una atracción por Alan, no pudo ante la conquista del uruguayo. Fueron varias las demostraciones de amor delante de todos sus compañeros que terminó cediendo.

En este caso, lo decidieron por sus propios medios, avisaron a Gran Hermano y se dieron un beso que no logró verse, pero que sí se escuchó por los micrófonos. ¿Oficializarán su relación o continuará igual?