Inesperada pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara: el explosivo motivo

En Socios del Espectáculo revelaron que esta noticia no es nueva: “Esto arranca hace tiempo, en marzo, cuando acá dimos la primicia de que Zaira se escribía con el polista Facundo Pieres, ex de su amiga Paula Chaves. Cuando él le habla, lo primero que hace Zaira es contarle a Pau y a Jakob”.

Por ese motivo, según reveló la panelista del programa, nadie de su círculo íntimo reconoció el esfuerzo que hizo la menor de las Nara por la relación, a pesar de que las peleas con Jakob comenzaron hace tiempo. Ya demostraron que son firmes con su enojo, ya que cortaron de raíz su vínculo con la China Suárez tras su affaire con Mauro Icardi.

“Me rompe las pelotas. Me molesta que estés con un ex mío”, le habría dicho Paula a su amiga, tan íntima, que incluso es la madrina de una de las hijas que ella tiene con Pedro Alfonso. El enojo fue tan profundo que no se hablan y la relación estaría prácticamente rota.

El motivo por el que Zaira Nara se separó de Jakob von Plassen

A diferencia de la ruptura mediática de su hermana, Zaira Nara no hizo público ni un detalle de su separación con Jakob von Plessen luego de sus idas y vueltas. En principio hizo saber la noticia por una historia de Instagram, pero no aceptó ampliar la información y un dato sería clave para entenderlo.

La gota que habría rebalsado el vaso en la pareja es que Jakob le puso micrófonos a la modelo para ver qué era lo que hablaba por teléfono y de manera presencial con el fin de descubrir si estaba engañándolo. Eso la hizo reflexionar y decidió terminar todo por acumulación.