Inesperada pelea en Got Talent Argentina: revelan que hay mala relación entre dos jurados

"Lizy no conectó con el humor de Abel. Viste que Abel es más tímido. No hubo match. Yo sé que Lizy estuvo comentándole a su círculo, lo van a negar pero confíen en mi palabra... En lugares íntimos contó 'no me gustó tanto mi química con Abel'”, expresó Pampito en Intrusos.

Y agregó: “Lizy le tiraba un chiste pero como el programa es editado yo no sé si esto se va a ver, del otro lado era una pared, no volvía. Igual es muy divertido. Acá abandonó el móvil ¿se acuerdan?".

El Trece modifica las reglas de Los 8 Escalones del Millón con un impresionante premio

Desde el comienzo de Got Talent Argentina, Los 8 Escalones del Millón bajó su promedio de audiencia diario y quedó relegado en el segundo lugar. Por eso, las autoridades analizaron una modificación para hacer el ciclo más atractivo y cambiaron a un impresionante premio.

Desde su primera emisión, entregaron $1 millón a cada ganador por día, pero fueron elevando el precio para avanzar no solo para los participantes sino para lograr que el programa sea más visto. Actualmente entregan $3 millones al ganador y harán otro cambio.

Según informó el periodista Nacho Rodriguez en su cuenta de Twitter, habrá nuevas recompensas al ganador a parte de lo que entregaban. Agregarán de premio un departamento a estrenar en Ciudad de Buenos Aires.