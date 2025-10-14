14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Canasta básica: en septiembre, una familia tipo necesitó más de $1.175.000 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que se registró un aumento mensual del 1,4%, mientras que interanualmente escaló un 22%.

Por
Una familia tipo necesitó más de $1.175.000 para no ser pobre en septiembre.

Una familia tipo necesitó más de $1.175.000 para no ser pobre en septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia tipo requirió ingresos en septiembre por al menos $1.176.852 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 1,4% con respecto al mes anterior y del 22% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $527.736 para no caer en la indigencia.

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron
Te puede interesar:

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

En un informe, el Indec marcó que la variación mensual en septiembre de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue del 1,4%, mientras que el incremento interanual fue del 23,1%. De esta manera, alcanzó una variación acumulada en lo que va del año del 17,5%.

Canasta básica septiembre 2025

En tal sentido, el aumento en agosto con respecto a julio de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue del 1,4%, mientras que el incremento interanual alcanzó el 22%. La suba acumulada en lo que va del año es del 14,9%.

En tanto, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $936.911 para no caer en la pobreza y al menos $420.14 para no ser indigente en el noveno mes del año. También un hogar de cinco miembros requirió de $1.237.789 para no ser pobre y $555.063 para superar el umbral de indigencia.

La inflación tuvo una leve suba en septiembre: el aumento fue de 2,1%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de septiembre fue del 2,1%, mostrando un incremento de 0.2 en comparación al mes de agosto. El acumulado en los primeros 9 meses del año llegó al 22,0%. En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento del 31,8%, consolidando una tendencia de desaceleración frente a los picos registrados en 2024.

Según el organismo, la división que registró el mayor aumento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, con una variación del 3,1%, impulsada principalmente por los ajustes en los alquileres. En el mismo nivel se ubicó Educación, también con un alza del 3,1%, debido a incrementos en cuotas y servicios educativos privados.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser la división de mayor incidencia en la variación mensual a nivel nacional —excepto en la región Patagonia, donde el mayor peso correspondió al rubro Transporte—, reflejando su impacto en el consumo cotidiano de los hogares.

Las menores subas del mes se observaron en Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%), que mostraron cierta estabilidad tras varios meses de ajustes consecutivos.

A nivel de categorías, los precios Regulados lideraron el incremento con un 2,6%, seguidos por los Estacionales (2,2%) y el IPC Núcleo (1,9%), indicador que excluye los precios más volátiles y permite observar la tendencia de fondo del proceso inflacionario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El rubro vinculado a la electricidad fue uno de los que más creció.

La inflación de septiembre fue del 2,1%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Estiman que la inflación de septiembre estará por encima del 2%.

La inflación tuvo una leve suba en septiembre: el aumento fue de 2,1%

Los bonos argentinos se hunden hasta un 11%. 

Reacción negativa de los mercados a la cumbre Trump-Milei: los bonos argentinos se hunden en Wall Street

El dolar oficial cerró en $1.385 en el Banco Nación.

El dólar rebotó tras la advertencia de Trump: el minorista subió, el blue cotizó al alza y los financieros volaron

Creció el uso de tarjetas de crédito.

Crisis en el consumo: más del 50% de los argentinos usa la tarjeta de crédito para las compras de todos los días

Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Rating Cero

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.
play

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata

Nueva pareja bomba: ex Gran Hermano confirmó su romance con un futbolista tras su polémica separación.

Después de una polémica separación, esta ex Gran Hermano confirmó el romance con un jugador de fútbol argentino: quién es

últimas noticias

play
Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Hace 10 minutos
Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Hace 33 minutos
play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Hace 57 minutos
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.

La oposición avanza con la interpelación y posible moción de censura a Francos

Hace 1 hora
La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

Hace 1 hora