De qué se trata El mentalista, la histórica serie de la TV que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias

La producción equilibra casos autoconclusivos con una historia mayor que mantiene el suspenso a lo largo de toda la ficción.

¿De qué se trata El mentalista

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias?

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias? La aclamada ficción policial creada por Bruno Heller volvió a captar la atención del público tras su llegada a la N roja.

Estrenada originalmente en 2008, la producción se convirtió en un clásico de la TV por combinar drama, intriga y tensión psicológica, con una trama central que atraviesa sus siete temporadas: la búsqueda del asesino conocido como “Red John”.

Con una combinación de misterio, carisma y casos policiales atrapantes, la narrativa se transformó en una de las más recordadas de la década del 2000 y ahora suma una nueva generación de fanáticos en streaming.

El mentalista

Sinopsis de El mentalista, la serie que llegó a Netflix

El mentalista (título original: The Mentalist) sigue la historia de Patrick Jane, un hombre que trabajaba como médium televisivo hasta que su vida cambia para siempre tras el asesinato de su esposa e hija a manos de un asesino serial.

Desde entonces, decide colaborar con el Departamento de Investigación de Crímenes de California, donde utiliza su extraordinaria capacidad de observación, memoria y deducción para resolver casos complejos. Aunque muchos creen que tiene poderes psíquicos, en realidad su talento radica en leer el comportamiento humano y detectar detalles que pasan desapercibidos para los demás.

Tráiler de El mentalista

Embed - TRAILER EL MENTALISTA

El avance oficial muestra el estilo elegante y desafiante de Patrick Jane, quien utiliza el ingenio, la ironía y su aguda percepción para adelantarse a criminales y colegas por igual.

Reparto de El mentalista

El elenco está encabezado por:

  • Simon Baker como Patrick Jane
  • Robin Tunney como Teresa Lisbon
  • Tim Kang como Kimball Cho
  • Owain Yeoman como Wayne Rigsby
  • Amanda Righetti como Grace Van Pelt
