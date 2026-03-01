Hoy en Netflix: dura menos de 2 horas, tiene a Dakota Johnson de protagonista y es una película imperdible La producción de 2016 explora el autoconocimiento y la presión por estar en pareja. Basada en la novela de Liz Tuccillo, recuperó fuerza inusitada en Argentina. + Seguir en







Esta producción tiene en su estructura una mezcla de humor y drama, ofreciendo personajes que lidian con miedos y contradicciones reales Netflix

Netflix incorporó a la plataforma Cómo ser soltera, una película de 110 minutos dirigida por Christian Ditter y protagonizada por Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann y Alison Brie, que explora las distintas formas de vivir el amor y el desamor en la actualidad.

Estrenada originalmente en 2016 y basada en la novela de Liz Tuccillo, generó gran conversación en redes sociales y se transformó en la película del momento del gigante del streaming en Argentina por su mirada honesta y por momentos incómoda sobre las relaciones contemporáneas y el proceso interno de búsqueda personal.

La producción, que toma una estructura coral en lugar de seguir a una única pareja protagonista, presenta a Alice Kepley quien decide poner fin a una relación estable para descubrir quién es ella realmente fuera de un vínculo de pareja en una Nueva York intensa.

Con un guion que utiliza situaciones cómicas como vehículo para mostrar el vacío y la incertidumbre que suelen acompañar a la libertad individual en las grandes ciudades, captura la esencia de las comedias románticas que se alejan de los finales perfectos y ofrece un retrato que describe el lado más crudo de la vida moderna sin caer en la apología de la soltería ni en la crítica al romance.

como ser soltera La trama también desarrolla las experiencias de otras mujeres con visiones distintas sobre el amor y la independencia. netflix Netflix: sinopsis de Cómo ser soltera Cómo ser soltera sigue la historia de Alice Kepley, una mujer que decide poner fin a una relación estable para descubrir quién es ella realmente fuera de un vínculo de pareja, embarcándose en un proceso de autoconocimiento en el escenario intenso de Nueva York. La trama se desarrolla cuando ella transita esta búsqueda personal rodeándose de amigas que viven la soltería desde ángulos completamente opuestos, haciendo más fácil que el público se sienta identificado con alguno de los personajes presentados.