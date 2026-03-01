IR A
Hoy en Netflix: dura menos de 2 horas, tiene a Dakota Johnson de protagonista y es una película imperdible

La producción de 2016 explora el autoconocimiento y la presión por estar en pareja. Basada en la novela de Liz Tuccillo, recuperó fuerza inusitada en Argentina.

Esta producción tiene en su estructura una mezcla de humor y drama, ofreciendo personajes que lidian con miedos y contradicciones reales

Netflix incorporó a la plataforma Cómo ser soltera, una película de 110 minutos dirigida por Christian Ditter y protagonizada por Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann y Alison Brie, que explora las distintas formas de vivir el amor y el desamor en la actualidad.

Estrenada originalmente en 2016 y basada en la novela de Liz Tuccillo, generó gran conversación en redes sociales y se transformó en la película del momento del gigante del streaming en Argentina por su mirada honesta y por momentos incómoda sobre las relaciones contemporáneas y el proceso interno de búsqueda personal.

La producción, que toma una estructura coral en lugar de seguir a una única pareja protagonista, presenta a Alice Kepley quien decide poner fin a una relación estable para descubrir quién es ella realmente fuera de un vínculo de pareja en una Nueva York intensa.

Con un guion que utiliza situaciones cómicas como vehículo para mostrar el vacío y la incertidumbre que suelen acompañar a la libertad individual en las grandes ciudades, captura la esencia de las comedias románticas que se alejan de los finales perfectos y ofrece un retrato que describe el lado más crudo de la vida moderna sin caer en la apología de la soltería ni en la crítica al romance.

La trama también desarrolla las experiencias de otras mujeres con visiones distintas sobre el amor y la independencia.

Netflix: sinopsis de Cómo ser soltera

Cómo ser soltera sigue la historia de Alice Kepley, una mujer que decide poner fin a una relación estable para descubrir quién es ella realmente fuera de un vínculo de pareja, embarcándose en un proceso de autoconocimiento en el escenario intenso de Nueva York. La trama se desarrolla cuando ella transita esta búsqueda personal rodeándose de amigas que viven la soltería desde ángulos completamente opuestos, haciendo más fácil que el público se sienta identificado con alguno de los personajes presentados.

Mientras algunas disfrutan de encuentros nocturnos sin compromiso y el uso intensivo de sitios de citas, otras enfrentan la urgencia de formar una familia o intentan equilibrar las emociones con el éxito profesional, creando un mosaico de experiencias que refleja las múltiples maneras de enfrentar la vida sin pareja en las grandes ciudades contemporáneas.

Tráiler de Cómo ser soltera

Embed - CÓMO SER SOLTERA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Cómo ser soltera

  • Dakota Johnson como Alice Kepley
  • Rebel Wilson
  • Leslie Mann
  • Alison Brie

