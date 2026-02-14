Zulma Faiad se cayó por una escalera y fue internada de urgencia

14 de febrero de 2026 Inicio
La reconocida actriz sufrió una fuerte caída en su domicilio y permanece internada bajo observación médica en Belgrano. La artista de 81 años compartió detalles del episodio en redes sociales, donde confirmó múltiples fracturas óseas.

La exvedette Zulma Faiad sufrió un accidente y contó detalles a través de redes sociales. 

Zulma Faiad generó preocupación este sábado tras informar que fue internada de urgencia por un accidente doméstico en su vivienda. La exvedette perdió el equilibrio mientras bajaba las escaleras con poca iluminación y sufrió lesiones graves: el impacto contra la baranda del descanso le provocó fracturas óseas y un cuadro de dolor agudo.

La protagonista de grandes éxitos teatrales relató el episodio con crudeza desde su cuenta oficial de Facebook. Sobre el impacto inicial, la actriz describió: "Tuve una caída bajando la escalera de mi casa, estaba con poca luz. Terminé con la baranda del descanso de la escalera en el medio de mi pecho, que no podía respirar y un dolor insoportable".

Por estas horas, Faiad recibe atención profesional en la Clínica Zabala, donde los médicos mantienen un esquema de sedación constante para calmar las molestias físicas. La propia artista ratificó la seriedad de su diagnóstico clínico desde el centro de salud: "Estoy en la Zabala con cuatro costillas rotas". Además, los especialistas evalúan una posible afección en la zona de su cadera.

Zulma Faiad utilizó Facebook para comunicar su estado de salud luego del accidente en su casa.

Según informó Laura Ubfal, su hija Eleonora gestionó el traslado en ambulancia y todos los trámites administrativos para el ingreso al sanatorio. La actriz destacó el apoyo incondicional de su familia y amigos en este trance de salud tan delicado. "Gracias a los que me ayudan en este momento", manifestó Zulma con gratitud hacia su círculo íntimo.

La elección del establecimiento médico tuvo relación directa con una experiencia previa de su colega y amiga personal, Carmen Barbieri. Faiad recordó la buena atención que recibió la conductora en ese mismo lugar tiempo atrás. "Llamé desde la ambulancia porque en este lugar estuvo tan bien atendida Carmen Barbieri", explicó la actriz respecto a su decisión.

Los profesionales que la atendieron priorizarán la estabilidad del cuadro clínico para evitar complicaciones pulmonares derivadas de las fracturas. El pronóstico definitivo queda sujeto a la evolución diaria y a los resultados de nuevos estudios de alta complejidad. Por ahora, Faiad permanecerá en reposo absoluto y bajo estricto control.

Los usuarios que leyeron la publicación de la actriz respondieron con mensajes de aliento y cariño. "Pronta recuperación Zulma, un abrazo, cariños desde Uruguay", escribió una seguidora. "Un beso gigante y te tendremos en nuestras oraciones", aseguró otra persona.

