Hitazo tras hitazo: J Balvin brilló en su show en Argentina

El show se dividió en varias etapas. Inició con los temas más duros de su repertorio (Mi gente, Reggaeton, ¿Qué más pues?) pasó por Colores y lo acompañó con una puesta en escena que rescata la estética conceptual característica del álbum lanzado en 2020 . Allí escuchamos temas como Morado, Rojo y Azul. Más adelante, en la presentación fueron tomando protagonismo algunos de sus éxitos más clásicos y colaboraciones como X, No es justo, AM y No me conoce.

Para cuando llegó el momento de Oasis, disco que lanzó en 2019 junto a Bad Bunny, el escenario había tomado la forma de un caricaturesco desierto en medio de la nada, donde interpretó canciones como Qué pretendes tú, Yo le llego y La canción. Este tema terminó por convertirse en uno de los momentos más emotivos de la noche: “Con esta energía les digo abracen a sus seres queridos, a los que están aquí presentes, luchen por sus sueños, que lo único de lo que tenemos es la certeza de que algún día nos vamos a ir”.

En ese momento, cambió el clima de forma abismal: “Se prendió la discoteca”. Con temas como Qué calor y Ritmo, se encendió el festejo con bailarines llevando la bandera argentina que recorrían el escenario en una especie de celebración veraniega en donde solo estaba permitido el baile sin excusas.

Podemos definir la presentación de J Balvin como “hitazo, tras hitazo” porque el artista, con una amplia trayectoria musical, no dio descanso al público. Nadie podía parar de corear las canciones que forman parte de su repertorio. Con más de 35 millones de discos vendidos en el mundo, le calza a la medida la frase “dónde quieras que estés has escuchado ‘Mi gente’”, barra de su tema I like it, con Cardi B y Bad Bunny.

El artista colombiano, que ha colaborado con María Becerra y Trueno, no dejó de interpretar los temas que tiene junto a los jóvenes nacionales, y aprovechó para hacer varias menciones a su lazo con Argentina. “Mi familia y mi hijo es argentino. Yo me tomo mi mate por la mañana como debe ser y en la tarde un fernet con coca si toca”, además de reiterar lo agradecido que se siente por poder colaborar con artistas del movimiento urbano local e invitó a varios bailarines al escenario.

Recorrió algunas aristas de su vida cuando cambió de look para bajar de la discoteca y entrar en los recovecos de la calle al rendirle homenaje con algunas piezas de su disco de 2021, JOSE. Álbum donde se aleja de J Balvin, el artista, para mostrar su lado más personal, su historia más “José” de Medellín.

Balvin paseó a su público por todos los estados: romántico, de reflexión, de fiesta intens y explotó su sabor latino en temas como I Like it, cuando logró poner a bailar salsa a los presentes al comulgar con su sonido otros ritmos caribeños como el bugalow, en una celebración al puro estilo Latino Gang.

La canción encargada de cerrar la fiesta de Balvin fue In da Ghetto, tema que tiene con Skrillex y que no solo no deja de sonar en todos los boliches, sino también que acapara las redes sociales con su challenge desde que salió en 2021.

El apodado “Niño de Medellín” dejó prendido los motores con un colorido e intenso show de dos horas, donde los presentes pidieron reggaetón y quedaron encendidos para seguir el sábado en una fiesta a puro hit.