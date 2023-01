"Hashtag se cayeron las caretas": la frase de Julieta tras nominar en el confesionario de Gran Hermano

¿Quiénes fueron los destinatarios de su mensaje? Agustín y Alexis quienes recibieron los votos de la jugadora. Cuando dio sus explicaciones, Julieta marcó sus diferencias con ellos.

"Agustín por juego, salir te habilita a jugar de otra forma y no me conviene. No le tiré flores. Por afinidad porque me cansa su actitud creyéndose que las sabe todas", comenzó diciendo la participante.

Luego siguió con el otro voto: "A Alexis porque me di cuenta que es manipulador. La jugada de Coti estuvo coordinada por él. Lo vi cerca de Thiago cuando era líder. Sabe jugar cuando le conviene. Nunca estuvo en placa y estaría bueno. Hashtag se cayeron las caretas".

Julieta Gran Hermano Captura Telefe

Lo cierto es que los hashtag de Juli dieron resultado en la placa final ya que dos de los cuatro nominados fueron los que ella votó en el confesionario. ¿Nace una vidente en la casa? ¿Es acaso una de las que mejor entiende el juego y a la gente del exterior?

Alexis, Agustín, Ariel, Lucila, Gran Hermano Captura Telefe

