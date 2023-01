Gran Hermano 2022 en vivo: nueva gala de nominación en tiempos de estrategias de los jugadores

Gran Hermano: la votación de los chicos

Daniela (hizo la espontánea): Alexis 3, Maxi 2.

Maxi: Daniela 2, Ariel 1. "Los motivos son porque si quedo en placa con ellos puedo tener más fuerza".

Camila: Lucila La Tora 2, Agustín 1.

Marcos: Lucila La Tora 2, Ariel 1.

Romina: Agustín 2, Ariel 1. "A Agustín porque no coincido con su juego, es un juego sucio".

Agustín: Alexis 2, Lucila 1. "Inauguro la cazadora, cazando a alguno de los dos o a los dos".

Ariel: Agustín 2, Marcos 1. "A Agustín porque es nuevo y entró sabiendo cosas. A Marcos porque no creo que esté en placa".

Walter Alfa: Ariel 2, Alexis 1. "Motivos, no me gusta la hipocresía, la gente que miente e intenta sacar provecho. No me gusta la convivencia con Ariel. Alexis porque creo que lo vería mejor afuera que acá".

Lucila La Tora:

Live Blog Post Gran Hermano 2022: Romina cuestionó a Agustín por su "juego sucio" Entró al confesionario, dejó su voto y sus explicaciones, pero lo más destacado fue cuando explicó por qué votó a Agustín en primer lugar. "No coincido con su juego, es un juego sucio", explicó la ex diputada. Romina Gran Hermano Captura Telefe

Live Blog Post Gran Hermano 2022: la espontánea de Daniela Directo al juego, "Pestañela" usó el voto espontáneo ni bien Coti fue eliminada de la casa. Enojada con algunos participantes por su juego, Dani no dudó a la hora de dar sus votos a dos jugadores. "Estoy muy feliz, muy contenta", expresaba por su regreso a la casa y su posibilidad de volver a nominar. https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1610804717340299270 Venganiela hizo otra vez la espontánea ¿A quiénes apuntó?¡Mira #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2! #GH2022 pic.twitter.com/4sEK5qq8WK — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 5, 2023

Live Blog Post Gran Hermano 2022: el picante cruce entre Alfa y Ariel que tensa el clima en la casa El participante Walter "Alfa" Santiago criticó las intensiones de Ariel Ansaldo nuevamente y lo dejó sin palabras otra vez, ya que lo acusa de tener como idea de juego enfrentarse a él. De esta manera, los dos hombres con más años de la casa de Gran Hermano 2022 siguen enfrentados y así parece que será hasta que uno de los dos se vaya. Gran Hermano Ariel Alfa Redes sociales

Live Blog Post Gran Hermano 2022: la llamativa estrategia que planificó el Conejo contra dos compañeros El participante Alexis "Conejo" Quiroga conversó en el patio con Maximiliano "Maxi" Giudici y Juan Ignacio "Nacho" Castañares sobre el accionar que deberán tener tras la eliminación de Constanza "Coti" Romero en el último fin de semana. Con varios puntos muy claros, el cordobés ya tiene un nuevo plan, luego de perder a su aliada más importante. Gran Hermano Alexis Conejo Redes sociales

Live Blog Post Gran Hermano 2022: la imitación de La Tora y Romina sobre Alfa que se hizo viral Las participantes Romina Uhrig y Lucila "la Tora" Villar protagonizaron un momento de risas en la casa de Gran Hermano 2022, donde imitaron a Walter "Alfa" Santiago con mucha precisión. Por el lado de la exdiputada, copió las acciones del hombre, mientras que la retornada por el repechaje directamente se vistió como él. Mirá la genial imitación. Gran Hermano Tora Romina Alfa Redes sociales

Live Blog Post Gran Hermano 2022: el terrible golpe que se dio Alfa contra el borde de la pileta por culpa de Romina El participante de Gran Hermano 2022 Walter "Alfa" Santiago sufrió un duro golpe en la pileta y Romina Uhrig fue la responsable, ya que lo empujó en medio de un juego que mantenía con Camila Lattanzio. La caída generó preocupación, ante la posibilidad de que el hombre de 60 años hubiera sufrido una fractura. Gran Hermano Romina Alfa golpe Redes sociales

Live Blog Post Gran Hermano 2022: el diálogo que puede arruinar el futuro de Camila en la casa La participante Romina Uhrig es una de las mujeres de Gran Hermano 2022 que aún sigue sin información de lo que pasa afuera de la casa, ya que Daniela "Pestañela" Celis y Lucila "la Tora" Villar reingresaron por el repechaje, mientras que Camila Lattanzio lo hizo por decisión de la producción. Esta última es quien estaría en problemas, ya que la exdiputada reveló que le detalló cómo se debe jugar para agradar en el público. Gran Hermano Camila Romina Redes sociales

Live Blog Post Gran Hermano 2022: la sorpresa que preocupa y podría generar inesperados cambios Una de las ventajas de Gran Hermano en su franja es la diferencia que saca con su competencia. Pero este martes se dio una sorpresa en el aire y llevó a que los productores comiencen a preocuparse. Luego de la eliminación de Coti del certamen el domingo y el debate picante con la eliminada este lunes, solo restaba para el martes la prueba del líder, puesto que cada miércoles se emite la gala de nominación. Pero no todo resultó como esperaban ya que se presentó un promedio poco esperado. Gran Hermano Santiago del Moro Redes sociales

Live Blog Post Gran Hermano 2022: otra encuesta reveló cuáles son los favoritos del público Dentro de la casa de Gran Hermano 2022 quedan 13 participantes, de los cuales no se tiene información en su totalidad sobre el apoyo y cariño que poseen por parte del público. Por eso, se realizaron encuestas en redes sociales que reflejaron sorprendentes resultados. Gran Hermano merienda Redes sociales