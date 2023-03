¿Guerra en Luzu TV?: Nati Jota respondió la acusación de Nico Occhiato

Hace algunas semanas, la periodista se despidió del programa para enfocarse en otros proyectos los cual aseguró no tenerlos en claro. “ Fue una decisión ciento por ciento mía , cuando lo comenté con Nico se sorprendió, como todos se sorprendieron. Yo me sentía mega cómoda, sentía que me iba a poder quedar un millón de años si era por ellos y por mí también, pero fue algo que me empezó a pasar adentro de ciclo terminado”, había explicado.

Dan por muerta a Nati Jota en Luzu TV: así habló Nico Ochiatto luego de su renuncia

Luego de su salida, la reemplazante fue Momi Giardina y el programa continuó con el mismo equipo. Pero ante las preguntas de la gente, el conductor decidió bromear: “No me la quiero cruzar más. Para nosotros está muerta”. Lo que despertó las risas de todo el piso.

“Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí. Me escribió Nico. 'Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda'. Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada”, indicó Jota a Socios del Espectáculo.

Problemas en Luzu tv: Nati Jota le responde a Nico Occhiato

Le consultaron sobre la pregunta de Flor Jazmín Peña acerca de cómo continuaba el vínculo Occhiota, shippeo que generaron en redes sociales, pero entendió que también iba en chiste: “Flor dice eso porque yo, en el programa, siempre jodía con que tenía onda con Nico. Y él jode con que me morí, no sé qué”.

Luego aprovechó para desmentir los rumores sobre romance entre ambos, aseguró que era todo en broma porque era un chiste interno del programa. Ambos hacían un personaje en el que Nati Jota fingía estar enamorada de Nico.

Por último, se refirió a su presencia en Perros de la Calle con Andy Kusnetzoff, programa al que fue invitada y va al mismo horario que Nadie dice nada. “No tiene nada que ver con nada. Yo no lo tomé como una mojada de oreja. Simplemente yo no estoy más en un programa y me invitaron a otro que está buenísimo, y dije 'voy'. No lo pensé de esa manera”, concluyó.

Una actriz acusó a Nati Jota de realizarle bullying en el secundario: "Me amenazaba con pegarme"

La actriz Naiara Awada acusó a la periodista e influencer Nati Jota de realizarle bullying durante el tiempo que compartieron en la secundaria del Colegio Ecos. En diálogo con Rating Cero, brindó muchos detalles sobre todo lo que tuvo que atravesar y se mostró afligida por el pasado.

En primer lugar, Nai Awada aseguró: "Me hizo bullying toda la secundaria, me produjo ataques de pánico, me amenazaba con pegarme. Ojalá se sepa quién es de una vez, el tiempo me dará la razón, es muy mala mina". Así, la creadora de contenido recordó una etapa de hace más de diez años que aún la tiene a maltraer.