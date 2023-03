Una actriz acusó a Nati Jota de realizarle bullying en el secundario: "Me amenazaba con pegarme"

En primer lugar, Nai Awada aseguró: " Me hizo bullying toda la secundaria , me produjo ataques de pánico, me amenazaba con pegarme . Ojalá se sepa quién es de una vez, el tiempo me dará la razón, es muy mala mina ". Así, la creadora de contenido recordó una etapa de hace más de diez años que aún la tiene a maltraer.

Nai Awada Nati Jota Esta situación angustia mucho a Nai Awada, ya que Nati Jota tiene una carrera destacada en los medios. Redes sociales

"A mi me hizo mierda, gracias a ella me fui de ese colegio. Era muy mala, yo me encerraba en el baño y ella me esperaba afuera con su grupo de amigos que al día de hoy siguen siendo sus amigos", continuó. De esta manera, también incluyó a su actual círculo cercano dentro del maltrato ejercido por Nati Jota.

Para finalizar, Nai Awada remarcó: "Jamás nadie me pidió perdón, hay que visibilizar el bullying, no es joda, me arruinó el colegio. No sé cómo mierda está en los medios. Mi papá tuvo que llamar a sus padres. Imagínate lo que fue para mi después de todo eso verla en televisión".