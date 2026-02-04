IR A
IR A

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación a un mes de la polémica: qué pasó

Mientras crece el interés por conocer los detalles de lo ocurrido, el tema domina redes sociales y portales de espectáculos.

Finalmente

Finalmente, la pareja decidió ponerle fin a su vínculo

Redes sociales
  • La relación entre Siciliani y Castro se quebró tras el escándalo por el vínculo del actor con Sarah Borrell.
  • Siciliani confirmó que estaban separados desde hacía varias semanas. Según la misma Griselda, la ruptura se produjo en pleno auge mediático del conflicto.
  • Castro intentó hace pocos días reconquistarla con un pasacalles "romántico" frente a su casa.
  • El gesto generó debate en redes sobre la exposición pública de las relaciones, al mismo tiempo que confirmó el fin de la pareja.

La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro volvió a ubicarse en el centro de la escena luego de que ambos confirmaran el fin de su vínculo, apenas semanas después de quedar envueltos en una fuerte polémica mediática. La noticia generó una inmediata repercusión entre seguidores y programas de espectáculos, que venían siguiendo de cerca cada movimiento de la pareja.

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
Te puede interesar:

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

Durante el último mes, rumores, versiones cruzadas y apariciones públicas habían alimentado las especulaciones sobre el estado del romance entre los actores, dos de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. Sin embargo, la confirmación oficial sorprendió por el momento elegido y por el contexto en el que llega.

Cómo fue la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro

pasacalle luciano castro siciliani

El escándalo originado por el breve romance entre Luciano Castro y Sarah Borrell en Madrid continúa generando repercusiones y sumando episodios dentro del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una supuesta infidelidad terminó afectando seriamente la relación del actor con Griselda Siciliani y, tras semanas de rumores y tensión mediática, la actriz optó por finalizar el vínculo de manera definitiva.

La confirmación llegó cuando la periodista Marcia Frisciotti contó en Puro Show que habló directamente con Siciliani, quien fue contundente respecto a su situación sentimental. Según relató, la actriz aseguró que la separación ya llevaba varias semanas y que la decisión estaba tomada en medio del momento más intenso del escándalo público.

Por su parte, en Intrusos revelaron que, tras la ruptura, Castro intentó recuperar la relación con un gesto llamativo: colocó un pasacalles frente a la casa de Siciliani con un mensaje romántico. La imagen se viralizó rápidamente y abrió un debate en redes sobre los límites entre un gesto romántico y una exposición excesiva en medio de una crisis sentimental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luciano Castro, Leticia Siciliani y Griselda Siciliani.

Leticia Siciliani aseguró que, tras la separación Luciano Castro, Griselda "está bárbara"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
play

Qué dijo Luciano Castro tras la polémica del pasacalles para Griselda Siciliani

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

moria casan destrozo a luciano castro por el pasacalle a griselda siciliani: una cursileria al extremo

Moria Casán destrozó a Luciano Castro por el pasacalle a Griselda Siciliani: "Una cursilería al extremo"

últimas noticias

El colectivero abandonó el volante y se trenzó a golpes con un pasajero.

Video: echaron a un colectivero que soltó el volante y pasó en rojo para pelearse con un pasajero

Hace 33 minutos
play
El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

Hace 51 minutos
La diva mantuvo diálogo con el presidente Milei tras su entrevista a Fátima Florez.

Milei llamó a Moria Casán después de la entrevista a Fátima Florez: ¿qué le dijo?

Hace 59 minutos
play

Tensión en el Congreso: la Policía reprime a jubilados en la vereda y detiene manifestantes

Hace 1 hora
La principal heredera es  la mujer que acompañó a Epstein en su etapa final.

Difundieron la lista de herederos de Jeffrey Epstein: quién fue la principal beneficiaria de los u$s600 millones

Hace 1 hora