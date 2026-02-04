Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación a un mes de la polémica: qué pasó Mientras crece el interés por conocer los detalles de lo ocurrido, el tema domina redes sociales y portales de espectáculos. + Seguir en







Finalmente, la pareja decidió ponerle fin a su vínculo Redes sociales

La relación entre Siciliani y Castro se quebró tras el escándalo por el vínculo del actor con Sarah Borrell.

Siciliani confirmó que estaban separados desde hacía varias semanas. Según la misma Griselda, la ruptura se produjo en pleno auge mediático del conflicto.

Castro intentó hace pocos días reconquistarla con un pasacalles "romántico" frente a su casa.

El gesto generó debate en redes sobre la exposición pública de las relaciones, al mismo tiempo que confirmó el fin de la pareja. La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro volvió a ubicarse en el centro de la escena luego de que ambos confirmaran el fin de su vínculo, apenas semanas después de quedar envueltos en una fuerte polémica mediática. La noticia generó una inmediata repercusión entre seguidores y programas de espectáculos, que venían siguiendo de cerca cada movimiento de la pareja.

Durante el último mes, rumores, versiones cruzadas y apariciones públicas habían alimentado las especulaciones sobre el estado del romance entre los actores, dos de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. Sin embargo, la confirmación oficial sorprendió por el momento elegido y por el contexto en el que llega.

Cómo fue la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro pasacalle luciano castro siciliani El escándalo originado por el breve romance entre Luciano Castro y Sarah Borrell en Madrid continúa generando repercusiones y sumando episodios dentro del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una supuesta infidelidad terminó afectando seriamente la relación del actor con Griselda Siciliani y, tras semanas de rumores y tensión mediática, la actriz optó por finalizar el vínculo de manera definitiva.

La confirmación llegó cuando la periodista Marcia Frisciotti contó en Puro Show que habló directamente con Siciliani, quien fue contundente respecto a su situación sentimental. Según relató, la actriz aseguró que la separación ya llevaba varias semanas y que la decisión estaba tomada en medio del momento más intenso del escándalo público.