IR A
IR A

Leticia Siciliani aseguró que, tras la separación Luciano Castro, Griselda "está bárbara"

Leticia Siciliani le puso paños fríos al drama mediático y afirmó que la protagonista de Envidiosa "no para de laburar y no tiene cabeza para otra cosa".

Luciano Castro

Luciano Castro, Leticia Siciliani y Griselda Siciliani.

Leticia Sicialini aseguró que Griselda "está bárbara" y que "lo que pasó" con Luciano Castro "no fue una tragedia". "En lo mediático, que es una fiaca, sí nos acompañamos", reveló la actriz.

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
Te puede interesar:

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

"Está laburando un montón, grabó todo el año, hizo Envidiosa, hizo Moria, ahora está con la peli de Alex de la Iglesia con Adrián (Suar). No para de laburar, no tiene cabeza para otra cosa", remarcó la protagonista de la película Las hermanas fantásticas (2024).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2019050724382974059&partner=&hide_thread=false

La menor de las Siciliani recordó que está grabando una serie de Netflix junto a Castro, por ende, son compañeros de trabajo y que lo conoce desde "re chica" porque estuvo con Griselda "hace 18 años". Así que, la relación con el ex de su hermana se mantiene por ese lado.

"Gri jamás... No me la imagino nunca hablando mal de una expareja, tiene un don para llevarse bien con sus exparejas, imaginate si yo voy a tener algún problema con él", concluyó la joven de 33 años.

Qué dijo Luciano Castro tras la polémica del pasacalles para Griselda Siciliani

Luciano Castro fue tema del fin de semana por el pasacalles que le puso a Griselda Siciliani en la vereda de su casa y Paula Varela en Intrusos lo cruzó en esos dos días en Mar del Plata y lo vio "muy enamorado": "Él quería quedarse con ella hasta el final, como dice ese cartel".

"Lo vi enamorado, muy enamorado, con ganas de reconquistarla, de volver con ella", detalló la periodista y continuó: "Un poco me decía esto, que sintió que está perdiendo al amor de su vida y eso lo pone triste o lo bajonea, porque realmente él quería quedarse hasta el final con ella, como dice ese cartel. Y que va a hacer todo para reconquistarla".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Finalmente, la pareja decidió ponerle fin a su vínculo

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación a un mes de la polémica: qué pasó

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
play

Qué dijo Luciano Castro tras la polémica del pasacalles para Griselda Siciliani

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La lapidaria frase con la que Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro

moria casan destrozo a luciano castro por el pasacalle a griselda siciliani: una cursileria al extremo

Moria Casán destrozó a Luciano Castro por el pasacalle a Griselda Siciliani: "Una cursilería al extremo"

últimas noticias

El colectivero abandonó el volante y se trenzó a golpes con un pasajero.

Video: echaron a un colectivero que soltó el volante y pasó en rojo para pelearse con un pasajero

Hace 29 minutos
play
El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

Hace 47 minutos
La diva mantuvo diálogo con el presidente Milei tras su entrevista a Fátima Florez.

Milei llamó a Moria Casán después de la entrevista a Fátima Florez: ¿qué le dijo?

Hace 55 minutos
play

Tensión en el Congreso: la Policía reprime a jubilados en la vereda y detiene manifestantes

Hace 1 hora
La principal heredera es  la mujer que acompañó a Epstein en su etapa final.

Difundieron la lista de herederos de Jeffrey Epstein: quién fue la principal beneficiaria de los u$s600 millones

Hace 1 hora