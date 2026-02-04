Leticia Siciliani aseguró que, tras la separación Luciano Castro, Griselda "está bárbara" Leticia Siciliani le puso paños fríos al drama mediático y afirmó que la protagonista de Envidiosa "no para de laburar y no tiene cabeza para otra cosa". + Seguir en







Luciano Castro, Leticia Siciliani y Griselda Siciliani.

Leticia Sicialini aseguró que Griselda "está bárbara" y que "lo que pasó" con Luciano Castro "no fue una tragedia". "En lo mediático, que es una fiaca, sí nos acompañamos", reveló la actriz.

"Está laburando un montón, grabó todo el año, hizo Envidiosa, hizo Moria, ahora está con la peli de Alex de la Iglesia con Adrián (Suar). No para de laburar, no tiene cabeza para otra cosa", remarcó la protagonista de la película Las hermanas fantásticas (2024).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2019050724382974059&partner=&hide_thread=false Leticia Siciliani, íntima junto a La One en #LaMañanaConMoria: "Lo de Luciano no fue una tragedia". pic.twitter.com/7GA7GdTOfO — eltrece (@eltreceoficial) February 4, 2026 La menor de las Siciliani recordó que está grabando una serie de Netflix junto a Castro, por ende, son compañeros de trabajo y que lo conoce desde "re chica" porque estuvo con Griselda "hace 18 años". Así que, la relación con el ex de su hermana se mantiene por ese lado.

"Gri jamás... No me la imagino nunca hablando mal de una expareja, tiene un don para llevarse bien con sus exparejas, imaginate si yo voy a tener algún problema con él", concluyó la joven de 33 años.

