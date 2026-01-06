IR A
IR A

La impresionante transformación de Griseda Siciliani: un look distinto para sus vacaciones en Brasil

La actriz cerró el año en la playa con una apuesta estética descontracturada, que marcó tendencia y volvió a ponerla en el centro de la conversación digital.

Siciliani mostró su nuevo look relajado y natural durante sus vacaciones en Brasil.

Siciliani mostró su nuevo look relajado y natural durante sus vacaciones en Brasil.

Redes Sociales
  • Griselda Siciliani mostró un cambio de imagen natural y veraniego durante su estadía en Brasil.
  • La actriz apostó por rulos definidos, poco maquillaje y prendas cómodas para sus días de descanso.
  • Las fotos que compartió en redes sociales se viralizaron y generaron miles de reacciones positivas.
  • El nuevo look coincidió con un cierre de año exitoso a nivel profesional.

La transformación de Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil se reflejó en un look relajado y fresco, en el que dejó de lado estilismos elaborados de la temporada laboral para priorizar la naturalidad y el espíritu de descanso.

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada
Te puede interesar:

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

La actriz protagonista del éxito de Netflix Envidiosa eligió alejarse de la rutina laboral y del ritmo urbano para instalarse frente al mar y compartir postales que transmiten desconexión, calma y disfrute personal, una faceta que suele generar alto impacto en redes sociales.

No es la primera vez que Siciliani capta la atención por sus decisiones estéticas, pero esta vez el contexto de fin de año y el entorno natural potenciaron el efecto de una imagen alineada con las tendencias actuales de moda y belleza. "Hay playa, hay rulos", comentó en su Instagram.

Por qué Griselda Siciliani no quiere convivir con Luciano Castro

Durante el cierre de 2025, además de sorprender con su look, la actriz volvió a ser noticia por su postura frente a la convivencia con Luciano Castro. A casi dos años de relación, Siciliani reafirmó que prioriza su independencia y la necesidad de conservar espacios propios.

Según explicó en entrevistas recientes, la decisión forma parte de un acuerdo consensuado con su pareja, que tiene deseos distintos pero acepta la dinámica elegida. La actriz remarcó que valora la soledad y la tranquilidad de su hogar, una postura que considera innegociable.

Luciano Castro
La actriz volvió a exponer su mirada sobre la convivencia y la importancia de preservar su independencia personal.

La actriz volvió a exponer su mirada sobre la convivencia y la importancia de preservar su independencia personal.

Como punto intermedio, ambos avanzan con un proyecto común: la idea de construir una casa de verano en la costa bonaerense, en Mar de Cobo. La iniciativa busca equilibrar intereses y sostener el vínculo sin resignar la autonomía personal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

últimas noticias

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

Hace 5 minutos
La historia de Richard Ramírez, el asesino que marcó la historia estadounidense

Era conocido como el acechador nocturno, fue culpable de más de 15 asesinatos y se casó en prisión con una fanática: quien es

Hace 14 minutos
Nestlé hizo un retiro voluntario y preventivo de varios lotesde fórmulas lácteas en polvo

Retiraron del mercado una leche de fórmula para bebés por contener una peligrosa bacteria

Hace 17 minutos
Virginia Demo ingresó a Cuestión de Peso.

Quién es la figura de Gran Hermano que se unió a Cuestión de Peso

Hace 20 minutos
Autoridades señalaron que aún se desconocen cómo se originó el incendio en el geriátrico

Tragedia en un geriátrico de Olavarría: dos fallecidos y 37 heridos en un incendio

Hace 24 minutos