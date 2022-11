Grave denuncia en Gran Hermano 2022: Coti aseguró que Alfa la acosó en la habitación

Esa situación se la relató a Maxi y Juan, quienes la contuvieron en el momento. “Me dijo tengo un desodorante acá, con 10 centímetros de circunferencia”, aseguró. Fue entonces que Maxi la defendió delante de él y le hizo entender que estaba mal lo que estaba diciendo y menos ante una joven: “Tiene 20 años la chica”.

Alfa no pidió disculpas por lo sucedido, pero entendió el mensaje y no continuó molestándola. La relación que tienen ambos empeora día a día y esta situación terminó de colapsar. Sin embargo, Coti no eligió nominarlo en esta instancia.