Escándalo en Gran Hermano: Manzana disparó contra la producción y expuso que cuidan a un participante

Federico Farías Manzana Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

Catalina había expresado: “Está tratando de hacer eso. Con el Chino sabe que no, porque el Chino no le va a decir un carajo, pero a Bautista le va a hacer pisar el palo para que no pueda meter a nadie (a la placa). Es una pelotuda”.

Pero Manzana fue cuando disparó sin filtros: ¿Sabés qué es lo peor? Que eso es para Gran Hermano 'ay no, Bautista se equivocó'. ¿Vos pensás que le van a tener lástima a Bautista? No. Bautista dice esto, que se cague, en cambio si es Juliana no, ella es perfecta". De esta manera, evidencia que existe una preferencia en las autoridades para con el manejo con su accionar.

Furia derrapó otra vez contra las mujeres de Gran Hermano 2023: "Envidiosas, me tienen harta"

La participante Juliana "Furia" Scaglione volvió a apuntar contra las mujeres de Gran Hermano 2023 y el público cada vez tiene más claro quién debe ser la próxima eliminada.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Mientras se encontraba sola en el cuarto, Furia comenzó a hablar sola y lanzó una catarata de insultos contra sus compañeras de Gran Hermano 2023. "Hijas de put*, forr*s del ort*, soret*s, me tienen harta, envidiosas de mierd*. Imaginate cuando me pinche y me pongan pelo", señaló con mucho enfado en su voz.

De esta manera, Juliana volvió a llenar de insultos a las mujeres de la casa y el público cada vez deja más en evidencia que irán en contra suya durante la próxima gala de eliminación. Por eso, será fundamental que los líderes Bautista y Martín salven a Emmanuel, de forma que los votos irán todos contra Scaglione.