Gran Hermano: inminente eliminación de Alfa por revelar información del exterior

Alfa fue muy bien recibido por Juliana "Furia" Scaglione al ingresar a la casa, pero no por el resto, algo contrario ocurrió con la llegada de Big Ari, que al parecer buscó apoyar a Catalina, en medio de su pelea con Alfa y Furia.

Sin embargo, varias actitudes de Alfa llamaron la atención de los seguidores del ciclo, quiénes expresaron su descontento y repudio en redes sociales. Para ello desde la cuenta @TronkOficial, donde juntó una serie de clips que aparece él como protagonista dando a entender diferentes situaciones del afuera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1772462310109446403&partner=&hide_thread=false GH LE DIO UNA ADVERTENCIA A ALFA POR DAR INFORMACIÓN DEL AFUERA#GranHermano pic.twitter.com/18QeGLwnya — TRONK (@TronkOficial) March 26, 2024

"Hace referencia a la frase de Catalina "que se caigan las caretas" y da a entender que ella tiene miedo que se caiga su careta. También intenta intervenir en el juego de Furia y hacerla desconfiar de Catalina, esto último lo está logrando al punto de que Furia empieza a analizar el reingreso de Cata y termina diciendo tregua", expresaron desde la cuenta de X.

"Después seguiremos hablando en privado. Lo que te quiero decir, Walter, es que no podés hablar del afuera, ¿si? Te lo pido por favor. Muchas gracias”, advirtió Gran Hermano a Alfa, pero al parecer el exparticipante sigue con su misma actitud y no le importa revelar algunos detalles claves que pueden modificar las alianzas y estrategias entre los jugadores. Sin embargo, él no es el primero en hacer esto, ya que durante el paso de Romira Uhrig.

"Mirá que vino Romina y me marcó a Agostina. Me preguntó si era mi amiga. Y tenía razón. Gracias a Romina descubrí un mundo diferente", expresó Furia durante una charla con Alfa.