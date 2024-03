Video: máxima tensión en Gran Hermano 2023 por el cruce entre Big Ari y Alfa

En ese momento, se notó a Alfa, que volvió a la casa este lunes, molesto por su reencuentro con Ansaldo, quien destacó su vuelta al reality con Cariño: "Menos mal que te rescató Big Ari. Volvimos". Luego, Catalina Gorostidi expuso su emoción hasta las lágrimas por lo que ocurría con el parrillero.

BIG ARI volvió a la casa para un congelados que sorprendió a los jugadores y fue muy gracioso



Mirá #GranHermano

En tanto, tras unos minutos y después de dirigirse a los participantes, Big Ari se retiró de la casa y parecía que el sorpresivo momento iba a finalizar. Sin embargo, el parrillero volvió a entrar después de unos instantes con una valija, por lo que de esta manera confirmó que se quedará durante unos días en el reality y varios de los participantes se le acercaron y festejaron el regreso.

Por este motivo, Alfa, que permaneció con su visible molestia, amenazó con abandonar el reality, aunque Furia y Bautista Mascia intentaban convencerlo de que continúe: "Me voy. Preparo la valijita y me voy a la mierda. Me banco las que tengo ganas. Me voy a mi casa con mis amigos. No tengo ganas de estar con este tipo ni dos minutos. Me puedo ir cuando quiero. La puerta está abierta siempre acá".

Después, el conductor Santiago del Moro se comunicó con los participantes y se dirigió especialmente a Big Ari y a Alfa para expresarles que deben intentar dejar sus diferencias de lado y convivir en la casa.

Conmoción en la casa: BIG ARI volvió para quedarse y ALFA amenaza con irse



Seguí el minuto a minuto

Dengue en Gran Hermano: la preocupación de los participantes y el aviso de la producción

Tal como ocurrió en reiteradas oportunidades, los participantes de Gran Hermano recibieron un grito desde el afuera que los desestabilizó pero esta vez eligieron dirigirse al confesionario para solicitar información.

Aunque el aviso no fue claro, los integrantes de la casa llegaron a escuchar la palabra "dengue" en un nuevo mensaje de desde los alrededores, el cual los puso en estado de alerta respecto al brote de la enfermedad transmitida por el mosquito que se vive en Argentina.

Aunque, en principio se les explicó que debido al reglamento del juego no podía hablar del tema, horas después la producción del reality debió elaborar una respuesta y ponerlos al tanto para evitar un posible contagio.

Además de brindarles indicaciones específicas, tales como mantener la casa limpia “a cada rato” y dar vuelta cualquier recipiente donde pueda se pueda acumular agua, Gran Hermano les solicitó que se coloquen repelente constantemente. La más comprometida con las medidas fue Zoe quien se encargó de mantener las puertas cerradas y recordarles a sus compañeros que se pongan repelente antes de salir al patio.

Durante la transmisión de 24 horas en vivo, se pudo observar una charla que mantuvieron todos los participantes en el sector de la cocina donde se refirieron al tema del dengue. “No se puede hablar de eso”, relató Catalina sobre el grito y luego agregó: "Por algo Gran Primo nos dijo que nos pongamos repelente".