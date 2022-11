Gran Hermano España: comenzó el juicio por la violación de Carlota Prado dentro de la casa

En el programa Intrusos en América, el periodista Berto Molina, que asistió este jueves a la primera audiencia por el caso aseguró que la mujer " pasó de ser víctima a testigo" porque se presentó sin "sin defensa". " Hace 10 días sus abogados denegaron defenderla y que se quedaba sola y todavía no se saben los motivos ", advirtió.

"Carlota tenía muchas ganas de poder hablar y expresarse. El nuevo abogado que renunció dijo que el proceso estaba mal hecho sobre todo porque debería haberse pedido un delito de agresión sexual y no el abuso sexual que está en el juicio y entonces se retiró".

En este caso, la víctima "no procedió contra la productora ni el canal están imputados", porque el abogado de oficio fue por el chico para que la productora no se negara a declarar, esa era la estrategia inicial. Ella ahora está tranquila y conforme, ella quería decir que hubo muchos injusticias y no entiende que estando todo grabado todo haya salido así". Prado tiene la posibilidad de tener otro abogado de oficio pero eso demoraría aún más el juicio, según trascendió.

La declaración de Carlota se hizo ante la jueza María Dolores Palmero y a pedido de la fiscalía, quien ha alegado que se debía proteger así la intimidad de la víctima. También, en el Juzgado en lo Penal número 18 de Madrid declaró el concursante de GH Revolution, acusado por la violación, que afirmó "que no abusó de la que era su novia ni vio que estuviera inconsciente en el momento del acto", según fuentes judiciales.

Gran Hermano España 2017: cómo continúa el juicio por la violación

La jueza tomó el testimonio de Carlota Prado en esta primera audiencia del juicio por violación en Gran Hermano 2017 y que continuará el próximo 8 de noviembre con la declaración de más testigos y de un psicólogo, además de la vista de los videos del supuesto abuso.

La Fiscalía pide para José María López dos años y medio de cárcel por un delito de abuso sexual y que indemnice a la víctima con 6.000 euros por daños morales.

Para la productora, se solicitó que indemnice con esa misma cantidad a la víctima por el daño que le originó ver las imágenes del abuso ocurrido en GH Revolution en 2017.

Gran Hermano España 2017: cómo ocurrió el abuso sexual de Carlota Prado

El hecho del presunto abuso en el reality de televisión sucedió el 3 y 4 de noviembre del 2017 a la madrugada y recién al día siguiente a las 4 de la tarde, lo sacaron del juego a José María López y a Carlota Prado la llaman al confesionario y le muestran las escenas del abuso, con la consecuente reacción de indignación de la chica que pidió no ver más el video.

Cuando a Prado la sacaron de la casa la encerraron en un hotel con su familia y los productores del ciclo y después la participante vuelve a entrar y su compañero no, pero no se supo si hubo algún intento de silenciar a la joven o a ambos.

El juicio por el abuso sexual se suspendió varias veces en estos 5 años, desde el 2017, en medio de la pandemia, y las varias internaciones de Prado por las consecuencias del delito en su salud mental y física.