Polémica violación en Gran Hermano España, el caso que cambió las reglas: Carlota Prado pide justicia

La fiscalía aseguró sobre la conducta de López que estuvo "guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de semiinconsciencia en que se encontraba (Carlota) y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que (...) balbuceando débilmente, dijo 'no puedo'", según confirmaron las fuentes en el escrito.

El juicio por el abuso sexual se programó para el mes de febrero de 2022, pero se postergó por razones de salud de la víctima que tuvo un "empeoramiento de su salud mental", según su exabogado.

Carlota Prado en el confesionario de Gran Hermano 2017 La joven fue abusada por otros participante en la casa del reality en España. Redes Sociales

El relato de la mujer violada en Gran Hermano España 2017

La participante Carola Prado relató como sucedió la violación por parte de su compañero de reality en Gran Hermano 2017 en España ante los medios, dos años después del hecho sexual: "Celebrábamos una fiesta en la casa, una de tantas. Lo normal era que nos facilitaran alcohol. Recuerdo que yo estaba preocupada porque apenas teníamos comida y los efectos del alcohol podían ser mayores", empezó.

La mujer reconoció que se sintió mal por todo lo que habían bebido y aseguró: "Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina. Las imágenes en las que me encuentro en el salón, que he subido a mi cuenta de Instagram, no las recuerdo", y agregó: "Hubo una reacción normal en mí ante algo que no me está gustando nada. Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano... Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que 'GH' no hizo (...)", reveló Prado.

Finalmente, la víctima confesó que la llevaron al confesionario y le mostraron las imágenes sin avisarle nada y que "tendría que haber estado una persona" a su lado, un psicólogo o alguien que la ayudara a enfrentarse a esas imágenes tan duras. "Jamás me preguntaron si yo quería ver eso (...) Yo no hubiese querido tener para el resto de mi vida esa mierda en la cabeza", sentenció Prado.

José María López y Carlota en Gran Hermano Revolution en España Redes Sociales

Qué hizo Gran Hermano 2017 en España luego del abuso

La producción de Gran Hermano 2017 en España publicó un comunicado en Twitter donde advirtió sobre la situación fuera de control que se vivió el 4 de noviembre por parte de la víctima Carlota Prado: "La dirección de "Gran Hermano" ha decidido expulsar del programa a José María por lo que considera una conducta intolerable."

En la cuenta oficial del programa se detalló que "asimismo ha considerado oportuno que Carlota deje la casa", aclaró.

https://twitter.com/ghoficial/status/926834596771188736 Comunicado de última hora pic.twitter.com/bZpOE3QNI8 — Gran Hermano (@ghoficial) November 4, 2017

El nuevo reglamento de Gran Hermano 2022 luego del abuso en España

En Argentina, dos participantes del reality de Gran Hermano 2022 ya tuvieron demostraciones de amor ante sus compañeros y también intimaron, y debieron acatar el nuevo reglamento después de la violación en el programa en la edición 2017 de España.

Antes de intimar, la pareja de Juliana Díaz y Maxi Giudici, la primera pareja de la casa, debieron cumplir con dos pautas: la primera es estar sobrios y la segunda es decir "OK" o levantar el pulgar, así la producción sabe que el acto consumado es de mutuo acuerdo.