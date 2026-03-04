IR A
IR A

"Es doloroso verla": la lapidaria frase de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano

El actor habló de la exposición de su colega adentro del reality de Telefe y empatizó con los problemas judiciales que enfrentó por la novela Mamá Corazón.

El actor respaldó a su colega enjuiciada por malversación de fondos públicos.

El actor respaldó a su colega enjuiciada por malversación de fondos públicos.

Redes sociales

Pablo Echarri opinó sobre la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026, y dejó una frase lapidaria: "Es doloroso ver ese nivel de exposición", comentó en un móvil de TV.

La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.
Te puede interesar:

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

El actor analizó la forma en que su colega está siendo juzgada afuera del reality de Telefe, adonde la actriz entró para limpiar su imagen, después de ser acusada de una estaba con una producción durante el kirchnerismo.

“Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso”, opinó el marido de Nancy Dupláa sobre la posibilidad de entrar a un ciclo como GH.

Agregó: “A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho”.

El titular de SAGAI, no dudó en responder sobre la "cancelación" que según la directora sufrió por su posición partidaria: “La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina. Fue una persecución política, no tengas dudas, si la investigación fue un bluff y nunca se comprobó ningún tipo de estafa”.

Echarri dio su visión actual de las consecuencias de hacer Mamá Corazón, con un crédito público y que nunca se estrenó. “Yo imaginaba que ella iba a tener este lío al hacer una novela por fuera de las herramientas de fomento a lo audiovisual”, concluyó.

Qué pasó con Andrea del Boca y Mamá Corazón

La novela Mamá Corazón fue financiada con más de 36 millones de pesos de fondos públicos a través de un convenio directo entre el Ministerio de Planificación Federal y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en 2015. La productora a+A Group, de Andrea del Boca, recibió el 76% del presupuesto sin licitación, en una operación cuestionada por triangulación, aunque finalmente fue absuelta en 2025.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anna Chiara del Boca se quedó sin palabras ante el beso de Andrea del Boca y Kennys Palacios.

La reacción de la hija de Andrea del Boca al beso de su madre con Kennys Palacios: "Me dejó muda"

La actriz protagonizó un fuerte cruce que duró más de 20 minutos y donde tuvo que intervenir la policía.

"Estaba sacada": una famosa humorista enfureció tras un violento choque en plena avenida

La conductora no pudo disimular el momento incómodo que le hizo pasar la panelista.

"Es tan bruta...": Analía Franchín agredió a Georgina Barbarossa en vivo

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.

En su peor momento: el desesperado pedido de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

El mediático apuntó a la producción por las decisiones erróneas en el casting.

Cristian U destruyó a Gran Hermano y Santiago del Moro: "Es malísimo, el casting es pésimo"

últimas noticias

Conocé todo sobre los shows  en Buenos Aires más solicitados

Qué recitales están confirmados en Buenos Aires para el 2026 y son perfectos para ver

Hace 11 minutos
play
La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Hace 12 minutos
Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

Hace 13 minutos
play
El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

Hace 15 minutos
Carne hecha en la airfyer: se puede. 

Los mejores trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

Hace 16 minutos