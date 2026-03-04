"Es doloroso verla": la lapidaria frase de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano El actor habló de la exposición de su colega adentro del reality de Telefe y empatizó con los problemas judiciales que enfrentó por la novela Mamá Corazón. + Seguir en







El actor respaldó a su colega enjuiciada por malversación de fondos públicos. Redes sociales

Pablo Echarri opinó sobre la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026, y dejó una frase lapidaria: "Es doloroso ver ese nivel de exposición", comentó en un móvil de TV.

El actor analizó la forma en que su colega está siendo juzgada afuera del reality de Telefe, adonde la actriz entró para limpiar su imagen, después de ser acusada de una estaba con una producción durante el kirchnerismo.

“Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso”, opinó el marido de Nancy Dupláa sobre la posibilidad de entrar a un ciclo como GH.

Agregó: “A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho”.

El titular de SAGAI, no dudó en responder sobre la "cancelación" que según la directora sufrió por su posición partidaria: “La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina. Fue una persecución política, no tengas dudas, si la investigación fue un bluff y nunca se comprobó ningún tipo de estafa”.