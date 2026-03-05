Marcelo Tinelli reveló detalles de su nuevo programa: "Va a haber..." El histórico conductor adelantó algunas decisiones relacionadas con su nuevo programa televisivo. Todavía no hay fecha, pero ratificó que "es en la tele". + Seguir en







Marcelo Tinelli en Showmatch.

El presentador de Showmatch aseguró que "está ok" para su nueva producción televisiva y adelantó que "no es Ritmo de la noche, es otro programa". Marcelo Tinelli asistió a la despedida de La cena de los tontos de Martín Bossi en Mar del Plata y deslizó a la prensa: "Con lo que vamos a hacer, Martín (Bossi) podría sumarse perfectamente".

"Va a haber de todo, una ensalada, pero lo vamos a ir tirando en el momento. Es un programa de entretenimiento, hay un montón de cosas para mezclar de todo lo que hemos hecho", explicó el conductor de Bailando por un sueño.

En lo que respecta a fecha de lanzamiento y frecuencia de cada programa, todavía está por verse. "Estamos viendo", repitió ante la insistencia de Puro Show de El Trece. A La Nación le había asegurado que se lanzaría en mayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2029577581314363426&partner=&hide_thread=false Marcelo Tinelli rompió el silencio en #PuroShow y habló sobre su posible vuelta a la televisión.#lovieneltrece pic.twitter.com/Vx3sgGiZ3O — eltrece (@eltreceoficial) March 5, 2026 Cómo quedó su relación con el streaming Carnaval Tinelli sostuvo que "quedó muy bien" la relación con Carnaval después de su fugaz paso por el canal de streming interrumpido por un conflicto familiar con su hija Juana. "Si hay algo para hacer... A mí me gustó mucho el stream", deslizó el mediático.

"A mí me importa el contenido, después por dónde lo ves...", argumentó el empresario restándole importancia a la disputa entre la televisión, la computadora y el celular.

En relación a su familia, el productor televisivo aseguró que está "muy bien" y que comparte cotidianidad con su hija Juana. "El reality quedó muy bueno, ya van a ver", afirmó sobre la segunda temporada de Los Tinelli.