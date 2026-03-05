IR A
Marcelo Tinelli reveló detalles de su nuevo programa: "Va a haber..."

El histórico conductor adelantó algunas decisiones relacionadas con su nuevo programa televisivo. Todavía no hay fecha, pero ratificó que "es en la tele".

Marcelo Tinelli en Showmatch.

El presentador de Showmatch aseguró que "está ok" para su nueva producción televisiva y adelantó que "no es Ritmo de la noche, es otro programa". Marcelo Tinelli asistió a la despedida de La cena de los tontos de Martín Bossi en Mar del Plata y deslizó a la prensa: "Con lo que vamos a hacer, Martín (Bossi) podría sumarse perfectamente".

Tras su paso por el stream, Marcelo Tinelli regresará a la televisión de aire: "En mayo nos vemos sí o sí"

"Va a haber de todo, una ensalada, pero lo vamos a ir tirando en el momento. Es un programa de entretenimiento, hay un montón de cosas para mezclar de todo lo que hemos hecho", explicó el conductor de Bailando por un sueño.

Cómo quedó su relación con el streaming Carnaval

Tinelli sostuvo que "quedó muy bien" la relación con Carnaval después de su fugaz paso por el canal de streming interrumpido por un conflicto familiar con su hija Juana. "Si hay algo para hacer... A mí me gustó mucho el stream", deslizó el mediático.

"A mí me importa el contenido, después por dónde lo ves...", argumentó el empresario restándole importancia a la disputa entre la televisión, la computadora y el celular.

En relación a su familia, el productor televisivo aseguró que está "muy bien" y que comparte cotidianidad con su hija Juana. "El reality quedó muy bueno, ya van a ver", afirmó sobre la segunda temporada de Los Tinelli.

