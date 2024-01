Gran Hermano 2023: se reveló la verdadera razón por la que Carla abandonó la casa

En diálogo con el programa A la Barbarossa, Carla reveló: " Mi exmarido , al verme en la casa al primer o segundo día que justo Santi me preguntó algunas cosas de la no obligación alimentaria que él ejerce hace 6 años con mis tres hijos en común con él, sumado a esto, mandó una trabajadora social porque hizo una denuncia en minoridad que yo había dejado a mis tres hijos solos en el hogar ". Así, se mostró anímicamente muy mal.

Luego, la periodista Pía Shaw agregó: "Su expareja le puso una cautelar para que no hablara más de él en la casa y mandó una asistente social a su casa". Tras estas palabras, la exparticipante de Gran Hermano aseguró que "lo hace para jorobar", ya que expuso que no se hace cargo de "los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad".

Para finalizar, Carla confesó: "Fue al juzgado de familia número 1 de San Isidro, donde tenemos el juicio de alimentos hace 6 años y todavía no tenemos sentencia. Tengo alimentos provisorios por $17 mil por tres hijos desde hace un año y medio, que encima no me los paga". De esta manera, dejó en claro que no se encontró con lo que esperaba fuera de la casa.

