La información fue confirmada por A la Barbarossa. "Entraron cuando no había nadie, rompieron todo", expresó.

Se trata de Carla De Stefano, más conocida como Chula, contó que quiso salir por cuenta propia, pero que ciertas cosas la presionaron a no dejar de pensar. La situación judicial con su marido y sus hijos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/leorrodriguez23/status/1747980209691803874&partner=&hide_thread=false Le desvalijaron la casa a Chula y el ex marido le metió una cautelar y encima la odian en redes... El paso de Carla por gh no fue positivo.#GranHermano pic.twitter.com/C6tBY12ezH — Leo- GH 2024 Info (@leorrodriguez23) January 18, 2024

“Le robaron su auto, desvalijaron su casa”, anticipó Pía Shaw en A la Barbarossa. “Me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie. Rompieron todo, rompieron los sillones, me levantaron la madera de los techos, me rompieron el colchón”, indicó.

Y agregó: “Desarmaron todos los placares buscando cosas. Buscaban estimo dinero porque rompieron todo y cuando se iban, agarraron las llaves del auto y me robaron la camioneta”.

Quiénes fueron los nominados de Gran Hermano 2023: sorpresiva placa

La sexta gala de nominaciones de Gran Hermano 2023 dejó en la placa del domingo 21 de enero a los participantes Florencia, Emmanuel, Agostina y Martín, además de Lucía Maidana por el llamado del Teléfono Rojo.

A pesar de esto, el líder semanal Lisandro Navarro tendrá que bajar de placa a uno de ellos y subir a uno de los que quedó fuera, por lo que esto será fundamental para empezar a teorizar quién será eliminado el próximo domingo. De igual manera, Lucía no podrá ser salvada, ya que el castigo del Teléfono Rojo no lo permite.

Esto se tradujo en los siguientes resultados: Florencia (15), Agostina (8), Emmanuel (8) y Martín (5). Quienes se salvaron fueron Juliana (4), Nicolás (4), Joel (3), Rosina (2) y Denisse (1).