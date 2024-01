Sorpresiva expulsión de la casa de Gran Hermano se dará en las próximas horas

Los jugadores de la casa decidieron que la más votada sea Florencia, los exjugadores como Cata aseguran que no se muestra la verdadera cara de la participante, pero que suele ser “falsa” y no encuentra grupo.

Por ese motivo, se llevó la bronca de sus compañeros. Luego Agostina, Martín y Emanuel fueron los que más votos recibieron luego. Esto puede cambiar porque el líder es Lisandro, íntimo amigo del Chino quien se espera que sea salvado.

Nominados Gran Hermano Redes sociales

Al sacarlo a él de placa, podría llegar a entrar Rosina ya que fue la primera persona que eligió Licha en el confesionario para votar y todavía le guarda rencor por haberlo puesto en placa la última semana. ¿El eliminado será alguien no votado por la casa?

Juliana Furia de Gran Hermano 2023 rompió su vínculo con Agostina: "Que no me hable más..."

La participante Juliana "Furia" Scaglione sorprendió a todos tras disolver el grupo de "Las Furiosas" luego de la eliminación de Catalina Gorostidi de Gran Hermano 2023, acusando a Agostina Spinelli de principal responsable.

Juliana Scaglione Furia y Agostina Spinelli Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

En primer lugar, Juliana se acercó a Carla y aprovechó para hacer terapia: "Yo con Agos mucho no me llevo, me llevo más con ustedes. Yo me voy a volver a quedar sola, ni en pedo me uno a esa gente. Yo no puedo creer que por un quilombo que armó Agostina, terminó saliendo Catalina". Con estas palabras, comenzó por dejar en claro toda la bronca que acumula contra Spinelli.

Pero esto no fue lo único, sino que continuó criticándola: "Tenía ganas de pelear nada más. No desconfío de Agostina, pero si te vas vos, no la quiero a Agostina de mi lado. Ni en pedo, que se arregle sola, hay cosas que no me cierran". Esto se mostró en la gala de Gran Hermano 2023, por lo que Catalina reaccionó en vivo y se puso a llorar.