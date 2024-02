Gran Hermano 2023: Santiago del Moro se quebró en llanto en plena gala de nominación

El conductor Santiago Del Moro sorprendió en la gala de nominación de Gran Hermano y quebró en llanto por un tape en particular a los presentes, pero también a las redes sociales. Todo tiene que ver con un video con el que apareció una exparticipante. ¿Qué pasó?

Sin embargo, eligieron mostrar también parejas que quedaron en el programa o que al salir se separaron como la Tora Villar y Nacho Castañares, pero también de Silvina Luna y Pablo Heredia, entre otras. Por eso la emoción del conductor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElLauchaOkey/status/1757943232623751391&partner=&hide_thread=false SANTIAGO DEL MORO EMOCIONADO al ver a Silvina Luna en el TAPE de San Valentín: “Me emocioné al ver a Silvina Luna. Ella tiene qué ver con la historia de este programa…” #GranHermano pic.twitter.com/viuttT8VxL — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 15, 2024

“Vi el primer informe que tiene que ver con este programa. Este programa es amado, criticado, defenestrado, visceral, es todo. Gran Hermano es todo. Gran Hermano es la televisión", expresó Del Moro en pleno programa.

Y agregó: "Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho, pero me emocioné cuando la vi a Silvina (Luna). Tiene que ver con la historia de este programa, que es como les decía, tiene que ver con absolutamente todo".

Luego quiso cortar con el momento emotivo y concluyó: “Hay que seguir. Tengo tantas cosas para decir y que la emoción fluya. Fluyó en este caso. Me emocioné hace rato y me vuelvo a emocionar ahora cuando la veo. No lo puedo creer. Un abrazo a su familia".

Décima gala: conocé los nuevos nominados de Gran Hermano 2023

En una semana caliente, las participantes Zoe Bogach, Rosina Beltrán y Lucía Maidana fueron sancionadas duramente tras romper el aislamiento y se sumaron a la placa de nominación sin la posibilidad de ser salvadas. Algo inédito en la historia del show, que generó gran revuelo en redes sociales.

Tras la votación, la nueva placa de eliminación y el orden en el que pasaron fue el siguiente: