Fuerte sanción a tres participantes de Gran Hermano 2023 que las deja al borde de la expulsión

Pero eso no fue lo único, sino que hubo una pena particular: "En segundo lugar, voy a referirme en particular a Lucía, Zoe y Rosina. Quiero decirles que por esta grave conducta, van a ser sancionadas. Les informo que ya están nominadas". De esta manera, la próxima placa tendrá por lo menos siete participantes dentro.

Si bien no se trata de una expulsión, la pena incluye otras sanciones: "Además, mañana no van a participar de la prueba por el liderazgo y tampoco podrán ser salvadas por el nuevo líder de la semana". Con todo esto, este grupo tendrá que recibir la ayuda del público y se enfrentarán a una situación poco común.

Embed Múltiples sanciones de #GranHermano El contacto con el exterior les salió caro.



Mirá el programa en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/tzSwce5jnu — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 13, 2024

Fuerte acusación de fraude contra Telefe y polémica con la placa final de Gran Hermano 2023

La producción de Gran Hermano 2023 decidió dividir la gala de eliminación de los domingos en dos luego de una semana repleta de polémicas y esto generó un fuerte escándalo de fraude en redes sociales.