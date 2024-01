Gran Hermano 2023: inminente abandono de un participante por decisión propia

Pasaron tres semanas del comienzo de Gran Hermano y los ánimos de algunos participantes no son los mejores. Tal es el caso de Carla De Stéfano quien no para de llorar desde el día que ingresó porque extraña a sus hijos , por eso podría abandonar el reality show.

En un clip se puede ver como la participante le cuenta a Flor: “Me quiero ir. No te puedo contar nada, Flor porque me quiero ir. No, en serio. Ya estoy, ya está. Estoy mentalizada con eso”.