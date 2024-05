Gran Hermano 2023: Furia derrapó contra Emmanuel y lo acusó de ser un borracho

De un momento a otro, la transmisión de Telefe mostró que Emmanuel estaba gritándose con Furia y se pudo escuchar que el cordobés se defendió de la siguiente forma: " Mi mamá no es ninguna puta, así que la respetas . La amo, así que la respetas . No insultes ". Con estas palabras, dejó en claro que Scaglione estaba insultándolo.

Al escuchar esto, Juliana no solo no se contuvo sino que fue por más: "¿Ahora la respetas a tu vieja? Entrás en negativa y te hago mierda. Vos no me insultes a mí que me dijiste de todo, pendejo del orto". Así, la principal candidata a ganar Gran Hermano 2023 señaló que no fue solo ella quien atacó con palabras fuertes.

Antes de que Telefe corte la transmisión, Furia lanzó la parte más polémica: "Te tomaste siete birras, tenes que estar sancionado, borracho. Como seguro te cogiste a alguien de acá, seguís acá adentro. Casting sábana". De esta manera, el canal quedó mal parado por permitir que siempre sea la misma persona quien maltrata a los demás.

Embed EL FUERTE CRUCE DE FURIA CONTRA EMMANUEL:

Lo trató de borracho y lo acusó de hacer casting sábana, en las imágenes exclusivas de #ALaBarbarossa se ve como escala la agresividad por parte de Furia. Noelia fue y sacó a Emma de la habitación.#GranHermano pic.twitter.com/hnlTlZLHTN — TRONK (@TronkOficial) May 16, 2024

