Gran Hermano 2023: el grito que desesperó a Lisandro y podría cambiar el juego

Lisandro no pudo ocultar su preocupación tras el inesperado grito contra él.

Apenas se oyó eso, desde Gran Hermano decidieron subir el volumen de la música para que no se oigan las reacciones de los participantes, aunque la cara de Lisandro dijo más que mil palabras. Además, vale recordar que desde la producción del reality show no revelaron quién tuvo menos votos en la final por la permanencia, por lo que no sabe que los votos para Juliana fueron muchos más que los suyos.

Embed ACABAN DE GRITAR “LICHA SOS EL PRÓXIMO” JAKDJAJS CINEEE #GranHermano pic.twitter.com/A6kyKHrEkO — lautaro (@itslautrolo) January 2, 2024

La casa está dividida en dos y cada facción tiene su respectivo nombre: "El Imperio Chino" y "Las Furiosas". Durante las primeras tres eliminaciones, los participantes que dejaron la casa fueron del primer grupo, a pesar de que en el segundo son apenas 5 integrantes, lo que preocupa mucho a Licha de cara al futuro de Gran Hermano 2023.

Catalina rompió las reglas y podría ser sancionada

La participante de Gran Hermano 2023 Catalina Gorostidi habría roto las reglas del reality show al tocar la puerta de salida de la casa, por lo que podría caerle una fuerte sanción.